Windows 10 : comment désactiver la webcam

Vous souhaitez désactiver la webcam sur Windows 10 ? Et si on vous disait que vous pouvez faire ça en quelques clics, sans recourir au scotch, ou autre dispositif physique ? Dans ce tutoriel rapide nous allons vous montrer comment désactiver efficacement votre webcam via le panneau de configuration pour éviter tout risque qu’elle ne soit utilisée pour capturer des images à votre insu.

Les webcams sont bien pratiques pour communiquer en conversation vidéo. Mais sans tomber dans la paranoïa, elles peuvent aussi se retourner contre leurs propriétaires : le piratage de webcam se développe et peut avoir des conséquences assez terrifiantes lorsqu’on en est victime. Des cas d’extorsions ont été rapportés, ou tout simplement de diffusion du flux vidéo à l’insu des victimes sur Youtube. Si bien qu’on a vu ces dernières années plusieurs cadres et patrons de grandes entreprises comme Mark Zuckerberg et l’ex-patron du FBI James Comey masquer physiquement la webcam de leur PC portable à l’aide d’un morceau de scotch. Le FBI conseille d’ailleurs de masquer sa webcam de la sorte.

Cette solution a l’avantage d’être simple, et d’une efficacité imparable – mais elle a tout de même un inconvénient assez agaçant : cela salit votre lentille en permanence avec un mélange de poussière et de résidus de colle. Et le scotch finit avec le temps à ne plus coller du tout. Alors bien sûr il existe d’autres dispositifs plus propres à poser à cet endroit. On vous propose une autre méthode : elle n’est pas à 100% infaillible, mais elle réduit déjà énormément les risques de se faire ainsi pirater.

Comment désactiver la webcam directement dans Windows 10

Pour cela c’est très simple :

Sur votre PC appuyez simultanément sur les touches Win + R

Tapez devmgmt.msc puis Entrée

puis Le Gestionnaire de périphériques s’ouvre : cherchez une entrée nommée Webcam, Caméra vidéo, Périphérique d’entrée vidéo, ou similaire – cela dépend de votre version de Windows et du driver de la webcam

s’ouvre : cherchez une entrée nommée Webcam, Caméra vidéo, Périphérique d’entrée vidéo, ou similaire – cela dépend de votre version de Windows et du driver de la webcam Cliquez dessus pour voir les périphériques ; vous devriez alors voir le nom et la marque de votre webcam ou à défaut un nom générique

Faites un clic droit dessus

Cliquez sur Désactiver l’appareil

Le périphérique est alors éteint par le système d’exploitation. Il est possible de le réactiver en suivant le même chemin, et en choisissant Activer l’appareil.

Est-ce aussi sécurisé qu’un bout de scotch ?

Oui et non. En ce qui concerne le système d’exploitation, plus aucune webcam n’est disponible et ne peut être activée par une application. Néanmoins un malware spécialisé peut très bien lancer une recherche de périphérique USB et tenter de forcer l’activation de la webcam avec ses propres drivers pour capturer son flux. Autrement dit, il y a un gain en termes de sécurité à désactiver sa webcam via le Panneau de configuration, mais celui-ci n’est hélas pas totalement absolu, surtout si les pirates qui vous visent y mettent les moyens…

Conclusion : tout dépend de votre cas

L’une ou l’autre des solutions convient en fonction des cas :

Vous n’utilisez pas la webcam ? Débranchez la simplement, c’est un risque inutile

Vous ne pouvez pas physiquement débrancher la webcam ou utilisez souvent des applications comme Skype ? Investissez dans un cache

Quelle méthode préférez-vous pour rendre votre webcam inopérante lorsque vous ne l’utilisez pas ? Partagez vos astuces dans les commentaires de cet article.