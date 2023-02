Windows 10 : cette offre pour Microsoft 365 bloque l’accès au bureau

Plusieurs utilisateurs de Windows 10 affirment ne pas pouvoir accéder au Bureau à cause d'une fenêtre promotionnelle pour Microsoft 365. En effet, il n'y aucun moyen de s'en débarrasser, à moins d'entrer ses coordonnées bancaires pour activer l'essai temporaire au service.

On le sait, Microsoft cherche depuis ces dernières semaines à pousser les utilisateurs récalcitrants à migrer vers Windows 11. En décembre 2022, la firme de Redmond a publié une mise à jour pour Windows 10, qui apporte notamment quelques modifications sur l'OOBE, ou l'expérience hors boîte.

Pour rappel, il s'agit du processus d'installation lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois. Vous savez, ce sont ces multiples menus qui vous demandent de déterminer vos paramètres de confidentialité, de créer les comptes des différents utilisateurs, de connecter l'ordinateur à un réseau internet, etc. Avec cette dernière MAJ, Microsoft en a profité pour inclure une nouvelle fenêtre invitant directement les utilisateurs qui ont acheté un PC sous Win 10 à migrer vers Windows 11.

Impossible d'accéder au bureau Windows 10 à cause d'une promo !

Et justement, nous venons d'apprendre que ce n'est pas la seule surprise glissée par Microsoft dans l'OOBE. En effet, plusieurs nouveaux utilisateurs de Windows 10 n'ont pas pu conclure la configuration initiale de leur appareil et parvenir au Bureau à cause d'une offre d'essai temporaire pour la suite bureautique Microsoft 365 Family.

Cette fenêtre, qui occupe tout l'écran, est une véritable embuscade puisqu'aucun bouton ne permet de la fermer. Seules deux options sont accessibles : “Essayer gratuitement” et “Non, merci”. Cerise sur le gateau, en choisissant de cliquer sur “Non, merci”, l'utilisateur est redirigé vers une autre fenêtre. Ici, on lui demande de renseigner ses coordonnées bancaires avant de cliquer sur la seule option possible : “Démarrez l'essai, achetez plus tard”.

A lire également : Windows 10 – Microsoft arrête de vendre le système d’exploitation, place à Windows 11

Vous en conviendrez, ce genre de fenêtres promotionnelles est fréquente, surtout après des mises à jour. Mais d'ordinaire, il y a systématiquement un bouton “Ignorer pour le moment”. Mais pas sur celle-ci visiblement. “Windows 10 m'empêche de démarrer sur le bureau sans être d'abord forcé de manière non consensuelle d'accepter leur essai gratuit et 100 $ par mois par la suite (évidemment, j'ai annulé après, mais WTF Microsoft)”, écrit un utilisateur concerné sur Reddit.

Fort heureusement, les utilisateurs peuvent ensuite se rendre sur leur compte Microsoft pour annuler l'essai qu'ils viennent tout juste de contracter. Il vaut mieux ne pas oublier, sous peine de se retrouver avec une facture de 109 € par mois après l'expiration de la période d'essai. Comme le signalent plusieurs victimes, une technique efficace pour éviter le problème est de commencer le processus d'installation en étant hors-ligne. Pour l'instant, l'entreprise américaine n'a pas encore réagi aux nombreux témoignages qui pullulent sur le net.