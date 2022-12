Windows 10 : une nouvelle mise à jour va vous inciter à passer à Windows 11

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour hors bande KB5020683 pour Windows 10 version 2004 et ultérieure qui introduit une invite incitant les propriétaires de PC à mettre à jour leur ordinateur vers Windows 11.

Alors que l’adoption de Windows 11 est assez lente et que Microsoft voit même le nombre d’installations dégringoler depuis le début de l’année, la société a une nouvelle idée pour pousser les propriétaires de PC à mettre à jour leurs ordinateurs vers la dernière version du système d’exploitation.

Après avoir poussé les utilisateurs de Windows 8.1 à faire la mise à jour en rappelant la mort imminente de l’ancienne version, c’est désormais les utilisateurs de Windows 10 que Microsoft compte convaincre. Pour cela, Microsoft a introduit la mise à jour hors bande KB5020683 pour Windows 10, version 2004, 20H2, 21H1, 21H2, et 22H2 (Home et Professional uniquement).

Qu’apporte la nouvelle mise à jour de Windows 10 ?

Au programme pour cette mise à jour, une amélioration de l’expérience hors boîte (OOBE) desdites versions de Windows 10 en incluant invite incitant les utilisateurs à accepter une mise à niveau instantanée vers Windows 11.

Pour rappel, l’expérience hors boîte (OOBE) est le menu que vous obtenez lorsque vous ouvrez votre ordinateur Windows pour la première fois après l’avoir retiré de sa boîte d’origine. Plutôt que de configurer Windows, Microsoft va donc désormais directement proposer aux utilisateurs qui auraient acheté des PC tournant sous Windows 10 de passer sous Windows 11.

Windows 11 ne sera proposé au cours du processus que si l'appareil est connecté à un réseau et si l'appareil est compatible avec le nouveau système d'exploitation. Si ces deux conditions sont remplies, Microsoft vous incitera à passer sur la version la plus récente.

Cet ajout devrait donc permettre de convertir quelques utilisateurs, même si nombreux sont ceux qui sont encore coincés en utilisant l'ancien système Windows. En effet, selon les dernières données de StatCounter, Windows 10 détient 69,77 % des parts du marché mondial de Windows, tandis que Windows 11 n'en détient que 16,12 %.

Il n'est pas surprenant que Microsoft présente continuellement des moyens d'encourager ses clients à passer au système Windows plus récent. On rappelle également que les utilisateurs de Windows 11 passent en moyenne 40 % de temps en plus sur leur PC, ce qui est évidemment très intéressant pour Microsoft.