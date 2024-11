Windows 10 : ces pubs en plein écran pour les PC Copilot+ ne sont pas un bug, Microsoft persiste et signe

Si le message n'était pas assez clair, Microsoft en rajoute une couche : arrêtez d'utiliser Windows 10 et passez à Windows 11. Et tant qu'à faire en achetant un PC Copilot+, comme indiqué sur la publicité qui s'affiche en grand sur votre ordinateur.

À force d'en entendre parler régulièrement, vous devez connaître par cœur la date d'arrêt du support pour Windows 10 : le 14 octobre 2025. Et pas besoin de lire la presse spécialisée pour le savoir, Microsoft se charge de vous le rappeler constamment, très souvent de la pire des manières. Par exemple en vous accueillant à chaque allumage du PC par une présentation en 4 diapositives, ou encore en dissimulant au maximum les outils pour télécharger Windows 10.

Tout est bon pour que vous adoptiez Windows 11. Vous comptez vous en sortir en répondant que votre machine n'a pas la configuration nécessaire ? Perdu : la firme de Moutain View a une solution très simple au problème. Si toutes ces tentatives peu subtiles vous agacent, dites-vous qu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter, au contraire. La dernière trouvaille en date des équipes de Microsoft est une publicité en plein écran pour ses PC certifiés Copilot+.

Microsoft confirme que ces publicités pénibles pour les PC Copilot+ sont normales

Vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous : le format de la pub est à peu près le même que celui des précédentes. La diapositive rappelle que Windows 10 ne sera plus supporté officiellement d'ici moins d'un an, tout en expliquant que migrer vers la nouvelle version est simple. Mais si “vous voulez l'expérience Windows 11 ultime“, alors il faut “passer au niveau supérieur avec les nouveaux PC Copilot+ – les PC Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais conçus“.

Microsoft a confirmé que cet encart est officiel, en précisant qu'il pourra aussi afficher d'autres avantages de Windows 11. Par exemple les fonctionnalités dédiées aux jeux vidéo. Utilisateurs de Windows 10, attendez-vous à voir de plus en plus de publicités invasives de ce genre à mesure que la date fatidique du 14 octobre 2025 approche. La firme de Redmond ne compte pas lâcher le morceau.

