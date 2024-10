Oubliez la configuration nécessaire pour passer à Windows 11, Microsoft a une nouvelle recommandation bien plus simple

Microsoft donne désormais la manière la plus simple de passer à Windows 11. À défaut d'être à la portée de tout le monde, elle a le mérite de ne pas s'embarrasser de détails techniques.

Sorti en 2021, Windows 11 a soufflé sa 3e bougie le 5 octobre. Pourtant Windows 10 reste installé sur plus de 60 % des ordinateurs du monde entier selon les derniers chiffres de Statcounter. Si l'on met de côté les préférences personnelles ou le fait que les entreprises rechignent souvent à mettre à jour leur parcs informatiques, il y a une raison simple à cela : la configuration minimale nécessaire. Elle laisse de côté pas mal d'utilisateurs, si bien qu'en 2022, 4 personnes sur 10 ne pouvaient pas installer le nouveau système d'exploitation.

Microsoft ne facilite pas la transition, au contraire. À mesure que Windows 11 évolue, des prérequis s'ajoutent à la liste et il vaut mieux ne pas les ignorer. Cela n'empêche pas certains de développer des outils pour outrepasser ces obligations et profiter quand même de l'OS. D'autant qu'il y a des effets positifs notables, surtout sur les vieux PC.

Mais pour celles et ceux qui ne souhaitent pas tenter l'expérience, la firme de Mountain View a modifié la page du support intitulée “Que se passe-t-il si Windows n’est plus pris en charge ?“. Elle y indique la solution recommandée pour passer à Windows 11 en toute sécurité, et c'est pour le moins original.

Voici ce que recommande Microsoft pour passer facilement à Windows 11

À la question “Comment obtenir Windows 11 ?“, il est écrit : “Si vous avez un PC plus ancien, nous vous recommandons de passer à Windows 11 en achetant un nouveau PC“. Simple non ? Certes, il bon de passer à une machine plus récente de temps en temps, sauf qu'il faut pouvoir se le permettre.

Microsoft parle aussi de faire la mise à jour sur un PC compatible, en prenant soin de préciser à quel point c'est pénible. “Si vous choisissez ce chemin, vous devez réinstaller vos applications. Dans certains cas, une version plus récente de l’application peut être nécessaire. Vous devez également effectuer la transition des fichiers, des données et des paramètres“.

Pas de panique, l'entreprise a pensé à tout. Pour faciliter le transfert de vos fichiers, il suffit d'utiliser OneDrive , son service de stockage dans le cloud. Ou bien “un disque dur externe ou une clé USB“, mais visiblement pas un service similaire comme Google Drive ou Dropbox. Rassurez-vous, ça fonctionne aussi.