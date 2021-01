Windows 10 : du nouveau dans les Paramètres, bientôt la fin du Panneau de Configuration ?

Microsoft est-elle en train de remplacer le Panneau de Configuration de Windows 10 par la fenêtre des Paramètres ? C'est en tout cas ce que semblent indiquer les nouveaux changements apportés à cette dernière dans la future mise à jour du système d'exploitation. Dans celle-ci, la fonctionnalité “Espace de stockage”, autrefois dans la Panneau de Configuration a été déplacée dans les Paramètres.

Que les nostalgiques du vieux Windows se préparent : Microsoft en a assez de son Panneau de Configuration. La rumeur s'est propagée alors que l’accès à certaines pages du panneau a été désactivé, et ça ne promet pas de s'améliorer. Le module Paramètres, plus moderne et simple d'utilisation semble en effet prendre la place de la fenêtre emblématique du système d'exploitation. Seulement voilà : plusieurs options importantes manquent toujours dans les Paramètres, ce qui permet au Panneau de Configuration de subsister encore un peu.

Enfin, plus pour très longtemps. Microsoft continue de tuer le Panneau de Configuration en le délestant de ses fonctionnalités pour les introduire dans les Paramètres. La dernière en date, “Espace de stockage”, sera déplacée dans une prochaine mise à jour de Windows 10. Cette dernière permet de brancher plusieurs appareils de stockage et de les utiliser comme un seul et unique espace. L'interface de la fonctionnalité a ainsi été modernisée, alors que celle-ci se trouvera bientôt dans Paramètres > Système > Stockage > Gérer les espaces de stockage.

Le panneau de configuration pourrait bientôt disparaître de Windows 10

Microsoft a ainsi déclaré dans un podcast que le module de Paramètres est pensé pour “l'accessibilité” et “une expérience moderne”, deux termes qui, il faut bien l'avouer, ne s'appliquent pas vraiment au Panneau de Configuration. Pour autant, la firme n'abandonne pas totalement la fenêtre de contrôle. Mais certaines de ses pages se trouveront directement dans les Paramètres, afin de rendre le module plus complet.

Une fois la transition effectuée, les pages du Panneau de Configuration existantes dans les Paramètres redirigeront l'utilisateur vers ces dernières. Microsoft a également annoncé que les applications tierces permettant d'accéder à des pages obsolètes du module seront bloquées. Par ailleurs, l'interface de visualisation du disque ainsi que l'outil de gestion des partitions sera bientôt elle aussi modernisée. Ces changements sont d'ores et déjà disponibles en bêta et devront donc être déployés au cours de l'année.

