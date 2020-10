Windows 10 : 30% des utilisateurs n’ont pas mis à jour leur PC depuis plus d’un an

La dernière mise à jour majeure de Windows 10 qui remonte à mai 2020 continue de grappiller des parts de marché et est désormais la deuxième version la plus utilisée du système. Pour autant, de nombreux utilisateurs restent bloqués sur une mise à jour très ancienne. Plus de 30% des PC sous Windows 10 n'ont en effet pas été mis à jour depuis plus d'un an.

Au 30 septembre 2020, 33,7% des PC sous Windows 10 utilisaient la version 2004, soit la mise à jour de mai 2020. Cela représente une progression de près de 10% comparativement au mois d'août. Un tiers des PC utilisent donc la dernière version du système d'exploitation, cinq mois après sa sortie. Ce chiffre parait impressionnant, mais il est loin du taux d'adoption de la version équivalente de 2019 à la même date. La mise à jour d'avril 2019 (1903) était en effet installée sur plus de 45% des PC Windows 10 à fin septembre l'année dernière.

Pour revenir aux derniers chiffres, c'est la mise à jour Windows 10 d'automne 2019 (1909) qui occupe toujours la tête du tableau avec 34,5% de taux d'adoption. Elle devrait perdre sa place d'ici le mois prochain sachant que sa part de marché est en régression de près de 3% comparativement au mois d'août et que la mise à jour d'octobre 2020 ne va plus tarder à arriver.

Windows 10 : 3 PC sur 10 utilisent une vieille mise à jour

La troisième version la plus utilisée de Windows 10 est la mise à jour de mai 2019 (1903 ou 19H1) qui est toujours installée sur 25,1% des PC. En considérant les versions plus anciennes, ce sont au total plus de 31% des ordinateurs sous Windows 10 qui n'ont pas été mis à jour depuis plus d'un an.

Dans le détail, la version remontant à octobre 2018 est toujours présente sur 1,9% des PC sous Windows 10. Idem pour la mise à jour 1803 correspondant à la version déployée en avril 2018, soit depuis plus de deux ans dans les deux cas. Enfin, 0,7% des utilisateurs de Windows 10 sont des membres du programme Insider qui pour rappel peuvent déjà installer la mise à jour d'octobre 2020 (20H2) dans sa version finale.

Ces statistiques sont issues d'une compilation de données réalisée par AdDuplex sur un échantillon représentatif de plus de 150 000 PC sous Windows 10.

Source : AdDuplex