Windows 10 21H2 : Microsoft déploie la mise à jour de novembre 2021

Microsoft vient de commencer à déployer la nouvelle mise à jour Windows 10 version 21H2, qui peut désormais être installée par certains utilisateurs qui utilisent Windows 10 version 2004 ou une autre version plus récente.

Quelques semaines après le déploiement en masse de la mise à jour 21H2, Microsoft vient de publier la mise à jour Windows 10 de novembre 2021, également connue sous le nom de Windows 10 version 21H2. La nouvelle version de Windows 10 est une mise à jour mineure, qui est déployée progressivement sur l'ensemble des appareils compatibles. La nouvelle mise à jour n’apporte que quelques fonctionnalités, et celles-ci sont principalement destinées aux utilisateurs professionnels.

Parmi elles, on peut notamment citer une amélioration de Windows Hello for Business, puisque celui-ci prend désormais en charge des modèles de déploiement sans mot de passe pour faciliter le lancement des politiques de sécurité prédéfinies des nouvelles machines. La mise à jour ajoute également les normes WPA3 H2E pour une sécurité Wi-Fi renforcée, et introduit la prise en charge du calcul GPU dans le sous-système Windows pour Linux (WSL). Il utilisera Azure IoT Edge pour Linux sur Windows et permettra d'autres flux de travail intensifs en calcul pour aider les développeurs qui utilisent l'apprentissage automatique.

À lire également : Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025

Comment installer la nouvelle mise à jour de Windows ?

Comme pour chaque nouvelle version de Windows, Microsoft limite la disponibilité afin d'assurer une expérience de téléchargement fiable pour tous. Par conséquent, seuls certains PC Windows 10 verront la mise à jour 21H2 dans Windows Update pour le moment, mais vous pouvez tout de même aller vérifier si vous l’avez déjà reçue.

Voici comment vous y prendre :

Tapez Windows + I pour ouvrir les paramètres de Windows

pour ouvrir les paramètres de Windows Rendez-vous dans la section Windows Update

Cliquez sur Rechercher des mises à jour

Une fois le processus terminé, téléchargez la mise à jour et installez-la

Redémarrez votre ordinateur

Avec le déploiement de Windows 21H2, Microsoft a également annoncé qu’elle ne mettrait désormais à jour son système d’exploitation Windows 10 qu’une fois par an avec de nouvelles fonctionnalités, contre deux fois par an précédemment. Microsoft ralentit donc la cadence des mises à jour pour s’aligner avec Windows 11, qui aura aussi droit à des mises à jour annuelles.