Windows 10 21H1 : la mise à jour se déploie en masse, Microsoft prépare 21H2

Alors que Microsoft prépare le déploiement de la mise à jour de novembre de Windows 10 (21H2), la version 21H1 du système d’exploitation est désormais distribuée à grande échelle. Certains PC pourront même l’installer automatiquement. Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent attendre avant de passer sur Windows 11.

De manière générale, Microsoft autorise le déploiement à grande échelle d’une mise à jour de Windows dès lors que la prochaine est en préparation. À l’heure actuelle, il s’avère que la version 21H2 de Windows 10, soit la mise à jour de novembre, ne devrait pas tarder à arriver. Ainsi, la version 21H1 (mai 2021) débarque massivement sur le PC des utilisateurs. Dans certains cas, la mise à jour s’installera même automatiquement.

Depuis son lancement, Windows 10 21H1 a été corrigé et patché à de multiples reprises par Microsoft. Cette version est donc plus stable que jamais, en plus d’offrir une sécurité maximale pour les utilisateurs. Sur son site de support, la firme de Redmond conseille fortement ces derniers de l’installer sans tarder. Voici comment vous y prendre :

Tapez Windows + I pour ouvrir les paramètres de Windows

pour ouvrir les paramètres de Windows Rendez-vous dans la section Windows Update

Cliquez sur Rechercher des mises à jour

Une fois le processus terminé, téléchargez la mise à jour et installez-la

Redémarrez votre ordinateur

Microsoft prépare Windows 10 21h2 pour tous ceux qui ne veulent pas de Windows 11

La mise à jour 21H2 de Windows 10 est donc imminente et devrait être disponible courant de ce mois-ci. Microsoft a indiqué qu’il s’agira de la build 19044.1288 qui sera déployée au grand public. Les membres du programme Insider peuvent l’installer dès aujourd’hui à travers le canal Release Preview.

La mise à jour se contentera d’apporter quelques améliorations mineures, les nouvelles fonctionnalités étant désormais réservées à Windows 11. Au programme, on retrouvera la compatibilité avec le standard WPA3 H2E ainsi que des GPU pour Windows Subsystem for Linux (WSL) et un Windows Hello retravaillé.

Si vous préférez passer pour Windows 11 pour profiter des toutes dernières nouveautés, nous avons écrit un guide pour vous aider à l’installer depuis Windows 10.

Source : Microsoft