WhatsApp, X (Twitter) : comment ne plus exposer votre adresse IP lors des appels ?

Vous pouvez désormais faire des appels audio et vidéo sur X (anciennement Twitter). Par défaut, ces appels utilisent une liaison en pair-à-pair comme sur WhatsApp. Ce type de connexion comporte un risque : celui d’exposer votre adresse IP et, par extension, d’autres informations sensibles. On vous dit comment éviter cela.

Dans l’une de ses récentes évolutions, le réseau social X a introduit les appels audio et vidéo. Si vous êtes un utilisateur régulier du joujou d’Elon Musk, vous pouvez désormais avoir des conversations téléphoniques avec vos contacts directement depuis l’application.

Ce n’est pas une fonctionnalité très naturelle pour ce type de réseau social, mais s’il vous arrive de vous en servir, sachez que cela comporte un certain nombre de risques. D’abord, les appels sur X ne sont pas chiffrés de bout-en-bout, contrairement à ce propose WhatsApp depuis plusieurs années déjà, malgré les doutes qui peuvent subsister.

Mais une chose est sûre : les deux applications utilisent un type de liaison particulier entre les utilisateurs. Il s’agit de la connexion en pair-à-pair dont le principal risque est d’exposer votre adresse IP.

N’importe quel utilisateur avec des connaissances relativement simples pourrait ainsi s’en servir pour récupérer des informations sur vous, comme votre localisation géographique, votre FAI et autres données sensibles.

Appels en pair-à-pair : qu’est-ce que cela signifie ?

C'est un type de liaison qui permet aux utilisateurs de communiquer directement sans passer par un serveur intermédiaire. En d’autres termes, chaque appareil dans un réseau pair-à-pair (en anglais peer-to-peer ou P2P) est à la fois client et serveur. C’est un type de connexion que connaissent bien les amateurs de partage de fichiers, en l’occurrence des téléchargements de type torrent.

En règle générale, lorsque vous envoyez des messages via une application de messagerie, ces messages transitent par un serveur intermédiaire avant de parvenir au destinataire. Pour ce qui est des appels par contre, la plupart des applications comme WhatsApp et X (Twitter) utilisent une connexion directe en P2P. Cette méthode a l’avantage d’offrir des appels de meilleure qualité, avec des latences moins perceptibles.

Le revers de la médaille, ce sont les conséquences que nous vous avons présentées plus haut. Le risque est encore plus grand si vous ne bloquez pas les appels indésirables, c’est-à-dire ceux provenant de personnes inconnues.

Comment protéger votre adresse IP lors des appels sur X et WhatsApp ?

Méthode 1 : désactiver les appels en pair-à-pair

Pour les utilisateurs qui sont particulièrement tatillons sur les questions de vie privée et de protection des données personnelles, WhatsApp et X permettent de protéger votre adresse IP pendant les appels. Il suffit de désactiver le P2P. Ce faisant, vos appels seront relayés via des serveurs intermédiaires, ce qui protège d’office votre adresse IP.

Sur WhatsApp :

Appuyez sur les trois points en haut, à droite puis sur Paramètres si vous utilisez Android. Sur iPhone, appuyez dure Réglages dans le coin inférieur droit de l’interface WhatsApp.

si vous utilisez Android. Sur iPhone, appuyez dure dans le coin inférieur droit de l’interface WhatsApp. Allez dans Confidentialité puis appuyez sur Paramètres avancés totalement en bas.

puis appuyez sur totalement en bas. Activez l’option Protéger l’adresse IP lors des appels.

Sur X (Twitter) :

Appuyez sur votre image de profil en haut, à gauche.

Sélectionnez Paramètres et confidentialité puis Confidentialité et sécurité .

puis . Allez dans Messages Privés .

. Vers le bas, activez l’option Confidentialité des appels améliorée .

. Notez que sur cette même page, vous pouvez choisir qui peut vous appeler ou non.

Méthode 2 : utiliser un VPN

Si vous voulez protéger votre adresse IP tout en conservant la possibilité de faire des appels en pair-à-pair, l’autre méthode consiste à utiliser un VPN. Notez que même si WhatsApp est chiffré de bout-en-bout, cela ne permet pas de protéger votre adresse IP qui reste accessible dans une liaison directe lors des appels.

En utilisant un VPN crédible comme NordVPN, vous ajoutez une seconde couche de protection. De plus, ce type d’application vous permet d'utiliser une adresse IP d’emprunt sur Internet. Votre vraie adresse est ainsi protégée.