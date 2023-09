X (Twitter) va bientôt intégrer les appels audio et vidéo, parce que pourquoi pas

Elon Musk a annoncé hier l’arrivée des appels audio et vidéo sur X, le nouveau Twitter. Ces derniers seront disponibles sur Android, iOS et la version desktop et ne nécessiteront aucun numéro de téléphone pour fonctionner. On ne connaît pas encore la date de déploiement, mais une chose est sûre, la plateforme continue son chemin vers le tout-en-un.

À chaque jour sa nouvelle annonce d’Elon Musk sur le futur de X, semble-t-il. La dernière en date n’est finalement, pour ceux qui suivent l’actualité du réseau social de près, pas si surprenante que ça. Le milliardaire a en effet annoncé hier que les appels audio et vidéo feront bientôt leur arrivée sur la plateforme, suivi de quelques précisions notables.

Ainsi, Elon Musk promet que la fonctionnalité sera disponible sur toutes les versions du réseau social, soit sur Android, iOS, PC et Mac. Comme pour ses concurrents qui proposent déjà la fonctionnalité — et contrairement à ce qu’affirme Elon Musk dans sa publication — il ne sera pas non plus nécessaire d’entrer son numéro de téléphone dans l’application pour en profiter, ce qui en ravira plus d’un.

Les appels audio et vidéo arrivent sur X, il fallait s’y attendre

La dernière précision relève plus de l’autocongratulation, habituelle chez le milliardaire, puisque ce dernier qualifie X « carnet d’adresses effectif à l’échelle mondiale ». Bien sûr, inutile de préciser que la Terre entière ne se trouve pas sur le réseau social. Quoiqu’il en soit, cette nouvelle étape dans la transformation de ce qui était autrefois Twitter confirme l’objectif final d’Elon Musk : faire de X une application tout-en-un.

À ce sujet, la plateforme a par ailleurs reçu récemment sa licence pour permettre d’envoyer et recevoir de l’argent sur le sol américain, licence que celle-ci compte utiliser pour se lancer dans le transfert de cryptomonnaies, du moins dans un premier temps. La métamorphose de Twitter est donc encore loin d’être terminée, et il faudra regarder du côté de WeChat, concurrent chinois dans le viseur d’Elon Musk, pour connaître la suite.