WhatsApp : vous pourrez enfin muter les notifications ennuyeuses à jamais

WhatsApp développe une nouvelle option permettant de muter les notifications ennuyeuses « pour toujours », que ce soit pour les groupes de discussion ou les conversations de vos amis. Vous pourrez choisir de vous passer indéfiniment des alertes sonores d’une part, mais aussi des cartes de notification.

Les groupes WhatsApp peuvent parfois être très ennuyeux. S’il est possible de vous retirer de n’importe quel forum auquel, on vous ajoute, ce choix n’est pas toujours le plus pertinent. Reste une option bien pratique qui soulage : celle de muter les notifications et de ne consulter les messages que lorsque vous le souhaitez. Pour l’heure, WhatsApp propose de rendre les notifications silencieuses de manière temporaire : sur 8 heures, une semaine, voire un an au plus.

WhatsApp : mutez les notifications pour toujours

Un an, ce n’est déjà pas si mal en soi, mais si vous rêvez d’une option encore plus radicale elle arrive bientôt. Le site WABetaInfo, toujours à l’affut des dernières fonctionnalités pratiques de WhatsApp a repéré une nouvelle option dans la dernière bêta de l’application (2.20.197.3). Vous pourrez bientôt choisir de mettre les notifications en mode silencieux « pour toujours ». L’option replacera celle d’un an qui tire ainsi sa révérence. Il aurait étéintéressant d’avoir les deux à la fois mais s’il fallait choisir, il n’y a pas vraiment de quoi hésiter.

Si vous ignoriez son existence, sachez qu’il existe deux manières de muter les notifications dans WhatsApp. Le plus simple est d’appuyer longuement sur une conversation puis sur l’icône avec une cloche barrée qui apparaît dans un menu contextuel en haut. Deuxième option : ouvrez une conversation ou un groupe puis appuyez sur les trois points verticaux dans l’angle supérieur droit. Sélectionnez le menu « Notifications en mode silencieux » et choisissez le délai souhaité. Pour l’heure, il est toujours limité à un an au maximum.

Notez qu’il est possible de cocher une option qui permet également de masquer les derniers messages dans la barre de notification. Enfin, le blocage permanent des notifications est en cours de développement, tout comme la fonctionnalité très pratique permettant d’utiliser le même numéro WhatsApp sur plusieurs smartphones. Pour le moment, nous ignorons quand ces nouveautés seront déployées dans la version grand public de l’application. En espérant qu’elles ne vont pas trop tarder à venir.

Source : WABetaInfo