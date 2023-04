TikTok réfléchit à se débarrasser de cet onglet que personne n’utilise

Face au désamour manifeste des utilisateurs pour l'onglet Amis, TikTok envisagerait de supprimer cet onglet au profit d'une autre expérience, plutôt proche de celle offerte par l'Explorer d'Instagram. Explications.

Comme de nombreux réseaux sociaux, TikTok modifie régulièrement sa formule dans l'espoir de retenir ses utilisateurs… Et d'en séduire de nouveaux. Seulement, les derniers choix opérés par l'application n'ont pas vraiment plu à la communauté. Nous faisons référence ici à la disparition progressive de l'onglet Discover, pourtant très populaire, au profit du nouvel onglet Amis.

Via Discover, il était possible de découvrir facilement des vidéos, des hashtags, des créateurs et du contenu sponsorisé tendances et récents. A contrario, l'onglet Amis est un fil d'actualité personnalisé dédié aux vidéos de vos amis. En d'autres termes, vous y retrouvez le contenu des abonnés auxquels vous êtes aussi abonné ainsi que celui d'autres comptes suggérés par la communauté TikTok. Sur le papier, l'idée était donc de changer un peu la formule du réseau social en mettant l'accent sur les contenus partagés et appréciés par nos proches.

TikTok fait machine arrière sur l'onglet Amis

Mais visiblement, cela n'a pas pris auprès des utilisateurs qui regrettent en grande majorité la perte de l'onglet Discover. Depuis sa disparition, TikTok a constaté une augmentation significative du nombre de spectateurs sur les vidéos de créateurs qui compilent les dernières tendances.

D'après des informations partagées par nos confrères de TechRadar, TikTok procède actuellement à un test visant à remplacer l'onglet Amis par une nouvelle expérience similaire à la page Explorer d'Instagram. Cette fonctionnalité, repérée par la société Watchful.ai, prendra la forme d'une page où les utilisateurs pourront faire défiler et explorer des vidéos/contenus agencées dans une grille.

Cette expérience, baptisée Explore Feed, se rapproche grandement de ce que propose déjà Instagram avec la page Explorer. A la différence près que l'interface est pour l'instant bien moins attrayante. On sent qu'il y a encore du travail à apporter sur ce point, entre ces espaces blancs, l'utilisation de cadres et formats différents et le faible nombre de vidéos affichées (4 contre 12 sur Instagram). Mais encore une fois, rappelons qu'il s'agit d'une phase de test et que la fonctionnalité est amenée à évoluer.