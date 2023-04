TikTok condamné à 14,5 millions d’euros d’amende pour utilisation abusive de données d’enfants

L'autorité britannique de régulation des données a infligé à TikTok une amende de 12,7 millions de livres sterling pour plusieurs infractions, dont l'utilisation abusive de données relatives à des enfants.

Un organisme britannique de protection de la vie privée a infligé à TikTok une amende de 12,7 millions de livres sterling (14,5 millions d’euros) pour ce qu'il considère comme plusieurs violations des lois sur la protection des données, notamment la manière dont l'application a traité les informations personnelles des enfants.

L'organisme de surveillance de la vie privée, l'Information Commissioner's Office (ICO), a annoncé que le réseau social de partage de vidéos “n'en a pas fait assez” pour vérifier qui utilisait sa plateforme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour bannir les enfants mineurs qui utilisaient le service. Il affirme notamment qu'en 2020, TikTok a permis à 1,4 million d'enfants de moins de 13 ans d'utiliser l'application en violation de ses propres règles.

TikTok dit protéger les enfants du réseau social

Aujourd'hui, TikTok indique dans ses conditions d'utilisation qu'aucune personne âgée de moins de 13 ans ne peut utiliser l'application de partage de vidéos. « Nous surveillons l'utilisation des mineurs et nous fermerons votre compte si nous soupçonnons raisonnablement que vous n'avez pas l'âge requis ». Dans la pratique, comme vous le savez probablement, de nombreux mineurs passent entre les mailles des contrôles.

En plus de laisser les enfants sur son application, l'ICO affirme notamment que TikTok n'a pas correctement informé les utilisateurs, d'une manière facile à comprendre, de la manière dont elle traite et partage leurs données. Il est donc peu probable que les utilisateurs de TikTok, y compris les enfants, soient en mesure de faire des choix éclairés quant à la manière de s'engager dans l'application. L’organisme ajoute que TikTok n'avait pas veillé à traiter les données qu'il détenait sur les utilisateurs britanniques « de manière légale, équitable et transparente ».

Cette décision arrive quelques jours seulement après un scandale autour des données personnelles sur TikTok. Lors de son audience face aux sénateurs américains au Capitole, le patron de l'application avait confirmé que certaines données des utilisateurs étaient envoyées en Chine, ce qui va probablement conduire plusieurs gouvernements à tourner la vis. On sait d’ailleurs que les applications récréatives telles que TikTok ont été interdites en France sur les smartphones des fonctionnaires, et la Commission européenne avait banni l’application auprès de ses membres plus tôt cette année.