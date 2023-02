Instagram va bientôt abandonner sa fonctionnalité de shopping en direct

Live Shopping, une fonctionnalité qui permet aux créateurs d'Instagram de marquer et de lier des pages de produits pour les articles dans leurs diffusions en direct, va bientôt quitter le réseau social.

Instagram va mettre fin aux achats en direct le 16 mars, selon un message publié sur son site Web. Cette décision est la dernière d'une série de retraits liés au commerce de l'application Meta, et fait suite à la suppression de l'onglet Shop de sa barre de navigation plus tôt ce mois-ci.

Alors que la plateforme vient d’admettre proposer trop de vidéos à ses utilisateurs, l’annonce de la suppression de la fonctionnalité de shopping en direct semble confirmer que Meta change de stratégie, et souhaite désormais revenir à ses racines, c’est-à-dire tout ce qui avait fait le succès de l’application ces dernières années. Cela « nous aidera à nous concentrer sur les produits et les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur à nos utilisateurs », annonce la société.

Instagram supprime une autre fonctionnalité liée au commerce

Lorsqu’Instagram retirera le shopping en direct, les créateurs ne pourront plus étiqueter de produits pendant les livestreams. Vous devrez donc attendre la fin des Lives pour acheter les articles présentés.

Les utilisateurs devront désormais compter sur d'autres zones de la plateforme pour vendre ou acheter des produits, dont notamment les Reels. Par ailleurs, Instagram n'apporte aucun changement aux boutiques, qui seront toujours disponibles sur la plateforme.

Meta n'est pas le seul à rencontrer des difficultés avec les fonctions d'achat. TikTok devait proposer des achats en direct en Amérique du Nord à la fin de l'année dernière, mais en utilisant uniquement une technologie externalisée. Le problème, c’est que TikTok a vraisemblablement revu ses plans à la baisse en raison d'un faible taux d'adoption au Royaume-Uni et d'un exode massif d'employés.

Tout laisse donc penser que le shopping en direct n’est peut-être pas une aussi bonne idée que ce que pensent les géants du numérique. Selon un rapport d'Insider Intelligence, le commerce social dans son ensemble, qui comprend les achats en direct, n'a représenté qu'environ 5 % des ventes totales de commerce électronique aux États-Unis l'année dernière.