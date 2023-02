WhatsApp : la nouvelle mise à jour améliore grandement la confidentialité des utilisateurs

WhatsApp Status, la fonctionnalité qui a été introduite en 2017, a reçu un certain nombre de mises à jour pour la rendre plus attrayante les utilisateurs. On vous explique toutes les nouveautés.

Cinq nouvelles mises à jour de statuts et de réactions sur WhatsApp viennent d’être annoncées par Meta, et l’une d’entre elles était probablement la plus demandée depuis des mois maintenant. Tout d’abord, notons l’arrivée d’une fonctionnalité vous permettant de partager des notes vocales d'une durée maximale de 30 secondes comme mises à jour de statut.

WhatsApp gagne également des réactions de statut. Pour en envoyer, il vous suffit d’ouvrir un statut, glisser vers le haut et sélectionner l'un des huit emoji disponibles. WhatsApp ajoute aussi un anneau de statut qui apparaîtra autour de la photo de profil d'un contact lorsqu'il partagera une nouvelle mise à jour de statut. Enfin, Meta annonce que ces statuts peuvent désormais accueillir des liens. Ces derniers proposent même un aperçu visuel, pour que vous n’ayez pas à l’ouvrir avant de savoir ce qu’il cache.

WhatsApp veut vous faire passer inaperçu sur l’application

Les statuts peuvent donner à vos contacts un bref aperçu de ce que vous faites pendant une courte période de 24 heures, et il vous est possible d’y inclure des photos, des vidéos ou encore du texte. Cependant, il arrive que vous ne souhaitiez pas partager toutes vos mises à jour de statut avec toutes vos connaissances et c'est là qu'intervient la dernière addition à la nouvelle version de WhatsApp.

Ces fonctionnalités citées ci-dessus ont été complétées par une option qui était très attendue par les utilisateurs de l’application : la possibilité de limiter leur audience. En d’autres termes, il est possible de rendre vos mises à jour de statut WhatsApp plus privées qu'auparavant et les partager avec seulement certains contacts sélectionnés. Vous pouvez partager vos mises à jour éphémères avec « Mes contacts sauf… [quelques personnes de votre liste WhatsApp] » ou « Partager uniquement avec quelques amis et membres de la famille ».

Pour que les choses restent pratiques, WhatsApp se souviendra de l'audience récemment sélectionnée et vous suggèrera le même groupe pour votre prochain statut. La mise à jour est en cours de déploiement dans le monde entier et un déploiement complet est attendu dans les prochaines semaines.