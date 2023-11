TikTok, Instagram et Messenger déploient un bouton anti-harcèlement

Les réseaux sociaux de Meta, maison-mère de Facebook, et l'application TikTok vont bientôt s'enrichir d'un nouveau bouton. Il permettra au victime de cyberharcèlement de contacter facilement le service d'aide 3018.

Qu'il soit scolaire ou non, le harcèlement des jeunes passe presque toujours par Internet, et plus particulièrement par les nombreux réseaux sociaux disponibles. En France, le phénomène est pris très au sérieux et plusieurs mesures sont adoptées ou étudiées. On pense au couvre-feu numérique ou à la confiscation des smartphones pour les harceleurs par exemple. Mais aussi au lancement d'une application gratuite pour faciliter les signalements.

La lutte va encore plus loin puisqu'une nouvelle fonction va faire son apparition sur 3 plates-formes : Instagram, Messenger et TikTok. Actuellement, un jeune peut signaler un contenu qu'il considère comme du harcèlement ou de l'intimidation sur chacun des réseaux. On lui propose alors de mettre la discussion en sourdine ou de bloquer le compte incriminé en attendant la suite de la procédure. Sur Instagram et Messenger, un bouton fera désormais son apparition lors d'un signalement. Appuyer dessus appellera le 3018, le numéro national d’aide aux victimes des violences numériques.

Le service, joignable 7 jours sur 7 de 9h à 23h, met en relation la victime avec un professionnel l’association e-Enfance, qu'il soit écoutant, juriste ou psychologue. Sur TikTok en revanche, pas de contact direct, mais un lien vers le site du 3018. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose pour Justine Atlan, directrice générale de l’association : “nous demandions un bouton de sécurité depuis des années, nous l'avons aussi demandé au niveau européen. Cela a pris un peu de temps à être compris mais nous sommes satisfaits qu'un accès direct ait été intégré”.

Meta, maison-mère d'Instagram et Messenger, indique que la fonctionnalité sera déployée via une mise à jour les les prochaines semaines. La France est le premier pays au monde à en bénéficier. Rappelons qu'en plus du 3018, si vous êtes inquiet pour l'un de vos proches victime de cyberharcèlement, vous pouvez aussi contacter le 3114, numéro national de prévention du suicide, 24 heures du 24, 7 jours sur 7.

