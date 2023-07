C’est sans tambour ni trompette que Google a intégré de nouveaux filtres vidéo dans Google Photos pour Android et iOS. Pas moins de douze nouveaux effets viennent donc enrichir une offre déjà conséquente. Malheureusement, tout le monde n’aura pas le droit de les utiliser.

Google Photos propose pas moins de douze nouveaux filtres qui vous permettront de changer l’apparence de vos vidéos d’un simple geste. Ces nouveaux effets se prénomment « Dust mix », « Paper tear », « B&W film », « Lomo », « Light leak », « Film mood », Chromatic », « Fisheye », « Vintage », « Layouts », « Retro film » et « Poster ». Si vous êtes impatient d’essayer ces nouveaux filtres, sachez qu’ils ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs. Il n’est en effet accessible qu’aux abonnés à Google One ou aux possesseurs de smartphones Pixel, le très bon Pixel 7a, par exemple.

Pour accéder à ces nouveaux filtres, il vous suffit de lancer l’application Google Photos sur votre smartphone et de vous rendre dans votre bibliothèque. Sous la vidéo que vous souhaitez modifier, tapez sur l’icône Modifier (Edit) au bas de l’écran. Il vous suffira ensuite de faire défiler les filtres jusqu’à ce que vous trouviez celui qui vous intéresse (il apparaît généralement après le bouton Ajuster).

Les nouveaux filtres vidéo de Google Photos ne sont disponibles que sur les Pixel

Parmi les nouveaux filtres les plus marquants on trouve :

Dust Mix, qui applique des rayures et des grains de poussière de manière aléatoire à la surface de la vidéo

Paper Tear, qui transforme la surface de la vidéo pour qu’elle ressemble à une feuille de papier déchiré

Lomo, qui ajoute des rais de lumière sur les bords de la vidéo pour un effet vintage

Fisheye, qui donne l’impression d’avoir tourné une vidéo avec un objectif à la focale ultracourte (fisheye donc)

Layouts, qui divise la vidéo en plusieurs cases aux bords arrondis. À l’intérieur de chacune d'entres elles, on voit une portion de l’image agrandie à un certain degré

De l'avis des premiers testeurs, ces nouveaux effets gagneraient à être plus paramétrables. Gageons que Google travaille à améliorer cet aspect du service et vise à concurrencer les ténors du genre, les TikTok et autres SnapChat.

