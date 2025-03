WhatsApp va bientôt intégrer un widget pour Meta AI, l’IA sera accessible en un clic

WhatsApp prépare une nouveauté qui va changer la façon d’interagir avec Meta AI. Un widget dédié permettra d’accéder instantanément à l’IA sans ouvrir l’application. Discussions, images, commandes vocales… tout sera à portée de main en un seul geste.

Les assistants basés sur l’intelligence artificielle prennent de plus en plus de place dans les applications du quotidien. Meta AI, déjà intégré à WhatsApp en tant que chatbot, s’apprête à devenir encore plus accessible. Pour éviter aux utilisateurs de chercher leur conversation avec l’IA dans la liste des discussions, la messagerie introduit une solution plus directe.

Dans la version bêta v2.25.6.14 de WhatsApp, disponible sur le Google Play Store, un widget Meta AI a été ajouté. Ce raccourci permet d’interagir directement avec l’IA sans passer par l’application. Il se décline en deux formats : une barre compacte affichant “Poser une question à Meta AI“, qui ouvre directement le chat avec le programme, et une version étendue avec plusieurs options d’interaction. Ce système simplifie l’accès aux fonctionnalités de l’intelligence artificielle et évite d’avoir à naviguer dans l’application.

WhatsApp va offrir un accès rapide à Meta AI grâce à un widget interactif

La version élargie du widget propose un choix entre un format 1×3 et une boîte plus grande où chaque bouton est clairement identifié. Trois options sont disponibles : un bouton pour lancer une conversation textuelle, une icône d’appareil photo pour envoyer des images à l’IA et une commande vocale similaire au mode vocal de ChatGPT ou Gemini Live. Ce dernier réduit les étapes nécessaires pour interagir avec Meta AI et facilite son utilisation au quotidien.

Meta AI ne se limite pas aux conversations classiques. Il peut générer des images, résumer des documents et répondre aux messages transférés. Il est également utilisable dans les discussions de groupe via le raccourci @Meta AI. WhatsApp précise que les interactions avec l’IA peuvent être analysées pour améliorer ses performances, mais que les autres discussions resteront chiffrées de bout en bout et inaccessibles à Meta.

Avec ce widget, WhatsApp veut rendre l’intelligence artificielle plus pratique et plus rapide à utiliser. Meta continue d’intégrer son IA à ses services pour encourager son adoption et améliorer son fonctionnement. Actuellement en phase de test, cette nouveauté pourrait être déployée à grande échelle dans les prochaines semaines.

Source : wabetainfo