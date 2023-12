Meta lance un générateur d’images par IA entrainé avec vos photos

Meta (Facebook) lance un outil de génération d'image via l'intelligence artificielle indépendant de ses plateformes comme Instagram ou WhatsApp. Il s'est servi des contenus de ces derniers pour s'entraîner.

Meta met le paquet sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une surprise, la firme développe ce secteur au sein de ses produits depuis quelques temps déjà. Il faut dire qu'avec les contenus de Facebook et Instagram, il y a de quoi “nourrir” une IA jusqu'à l'indigestion. D'autant que vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher. C'est ainsi que certaines fonctionnalités boostées à l'IA sont arrivées sur les services de Meta. Il s'agit globalement de robots conversationnels avec qui discuter de divers sujets et d'un générateur d'images.

Ce dernier se base sur l'IA EMU (Expressive Media Universe). C'est la même que l'on trouve dans le nouvel outil lancé début décembre : Imagine with Meta AI. Prenant la forme d'un site Web, ce n'est ni plus ni moins que le créateur d'images déjà présent dans Instagram ou Messenger, mais dans une version autonome. Son fonctionnement est extrêmement simple. Vous entrez votre requête dans le champ prévu à cet effet et l'IA génère un résultat ainsi que 4 variantes. Elles ont une définition de 1280 x 1280 pixels et sont téléchargeables en format JPEG.

Imagine, l'outil de création d'images via IA de Meta, a été entraîné avec vos photos Facebook et Instagram

Actuellement, la seule manière d’identifier les images créées comme provenant d'Imagine est un filigrane apposé en bas à gauche. Il est très facile de le supprimer, ne serait-ce qu'en redimensionnant le fichier. Heureusement, Meta explique qu'un filigrane invisible sera ajouté dans les prochaines semaines, comme celui développé par Google. Même si c'était déjà le cas dans les services de messagerie de l'entreprise, rappelons que l'IA EMU a été entraîné avec 1,1 milliard de photos disponibles publiquement sur Facebook et Instagram. Certaines des vôtres en font sûrement partie.

La seule manière d'éviter cela à l'avenir est de passer vos contenus en “privé”. Bien sûr, Meta se réserve le droit de changer sa politique et d'inclure également les posts de ce genre à n'importe quel moment. Imagine with Meta AI n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Y accéder nécessite la création d'un compte Meta. Ce peut être votre compte Facebook ou Instagram, ou bien un compte indépendant créé avec une adresse mail. On ne sait pas encore quand l'outil sera disponible dans le reste du monde.

