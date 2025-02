WhatsApp a une nouvelle idée pour rendre la traduction instantanée encore plus simple à utiliser

WhatsApp s’apprête à introduire une nouveauté qui pourrait grandement faciliter les échanges entre personnes ne parlant pas la même langue. Plus besoin de jongler entre les paramètres ou de copier-coller du texte dans un traducteur. Une amélioration en cours de développement pourrait bientôt simplifier les conversations sans effort.

WhatsApp ne cesse d’évoluer avec des ajouts récents qui rendent son usage plus pratique. Dernièrement, l’application a intégré ChatGPT, et permet d’obtenir des réponses instantanées sans taper de texte, simplement en envoyant une image ou un message vocal. Une autre amélioration attendue a été l’arrivée de la transcription automatique des messages vocaux, évitant d’avoir à écouter un audio dans certaines situations. Désormais, la messagerie prépare une nouvelle avancée qui pourrait transformer les discussions entre utilisateurs du monde entier.

Dans la dernière version bêta 2.25.4.5, WhatsApp teste une fonctionnalité qui pourrait révolutionner la communication entre utilisateurs de différentes langues. L’application serait capable de détecter automatiquement la langue d’un message et de le traduire sans que l’utilisateur ait à choisir la langue manuellement. Cette avancée supprimerait une étape contraignante et rendrait les discussions plus fluides. Pour fonctionner, l’outil nécessitera le téléchargement d’un pack de 24 Mo permettant une traduction locale, directement sur l’appareil, sans envoyer de données vers les serveurs de la société.

WhatsApp prépare une traduction plus fluide et totalement automatisée

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient sélectionner manuellement la langue des messages à traduire. Avec cette mise à jour, WhatsApp pourra reconnaître plusieurs langues dans une discussion et les traduire automatiquement. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile dans les groupes multilingues, où chacun peut parler une langue différente. Plus besoin de jongler entre les paramètres, l’application se chargera de tout en arrière-plan pour une des conversations plus naturelles.

WhatsApp assure que toutes les traductions se feront directement sur l’appareil. Cela garantit ainsi la confidentialité des conversations. Aucune donnée ne sera envoyée vers des serveurs externes, et les utilisateurs pourront gérer ou supprimer leurs packs de langues à tout moment dans les paramètres. Actuellement en phase de test, cette nouveauté pourrait être déployée dans une future mise à jour, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été annoncée.

Source : wabetainfo