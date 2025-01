Dites adieu à cet onglet bien pratique sur WhatsApp, il sera bientôt dédié aux bots IA

WhatsApp pourrait bientôt introduire une nouvelle fonctionnalité pour personnaliser des intelligences artificielles directement dans l’application. Une version bêta récente révèle l’arrivée d’un nouvel onglet dédié aux IA.

WhatsApp continue de se réinventer pour répondre aux besoins de ses deux milliards d’utilisateurs. Après avoir amélioré les appels vidéo et introduit la transcription des messages vocaux, l’application de Meta semble vouloir aller plus loin. Une nouvelle version bêta pour Android révèle l’arrivée d’un onglet dédié aux IA, où les utilisateurs pourront créer et personnaliser des chatbots directement depuis l’application.

Selon WABetaInfo, la version bêta 2.25.1.26 de WhatsApp pour Android dévoile l’arrivée d’un onglet dédié aux IA. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de configurer des chatbots en définissant leur personnalité, leurs traits et leurs compétences. Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs pourront choisir parmi des suggestions et ajuster les paramètres en fonction de leurs besoins. Ce système rappelle le Meta AI Studio, déjà présent sur Instagram, et pourrait démocratiser l’utilisation d’IA personnalisées pour des tâches variées comme l’assistance, le divertissement ou la gestion de projets.

Meta remplace l’onglet Communautés pour laisser place aux IA dans WhatsApp

Meta semble vouloir donner une place centrale aux IA dans WhatsApp. Pour cela, l’onglet actuel des Communautés sera remplacé par un nouveau dédié à cette nouvelle option. Les fonctionnalités des Communautés ne disparaîtront pas pour autant : elles resteront accessibles depuis l’onglet principal des Chats. La société, qui mise beaucoup sur l’intelligence artificielle, multiplie les initiatives sur ses plateformes. Par exemple, elle prévoit aussi d’introduire des bots IA sur Facebook, capables d’interagir comme de vrais utilisateurs. Ces comptes pourront publier, commenter et même afficher des photos de profil et biographies réalistes, ce qui soulève des questions sur leur impact potentiel sur les interactions authentiques.

WhatsApp veut rendre les IA accessibles à tous en simplifiant leur création et en les intégrant directement dans l’application. Les chatbots disponibles seront organisées en catégories comme la productivité, le divertissement ou l’assistance thématique. Cette nouveauté s’accompagne d’une interface revisitée, avec un design clair et intuitif. Meta n’a pas encore annoncé la date de lancement, mais cette nouveauté pourrait rapidement changer notre façon d’interagir avec les intelligences artificielles.