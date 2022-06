WhatsApp : transférer ses messages d’Android à iOS devient un jeu d’enfant

WhatsApp s'est enfin décidé à faciliter le transfert des messages et de l'historique d'Android et iOS. En effet, l'application de messagerie instantanée s'est alliée à Apple pour simplifier l'opération, grâce à l'appli Move to iOS. On vous explique comment ça marche.

S'il est possible depuis plusieurs mois maintenant de transférer facilement vos conversations WhatsApp d'iOS vers Android, effectuer l'opération dans le sens inverse est plus compliquée. Mais rassurez-vous, ce ne sera bientôt plus le cas.

En effet, WhatsApp va enfin faciliter le processus pour basculer ses messages et son historique de chat WhatsApp d'Android vers iOS. La fonctionnalité a été annoncée par Mark Zuckerberg lui-même, PDG de Meta (la maison-mère de WhatsApp) dans une publication sur Facebook ce lundi 13 juin 2022. Notez que cette fonctionnalité est pour l'instant déployée dans sa version bêta, de fait elle n'est pas encore disponible pour tous.

WhatsApp facilite enfin le transfert de données d'Android à iOS

Mais alors, comment ça fonctionne ? WhatsApp a signé un partenariat avec Apple pour utiliser l'application Move to iOS pour simplifier l'opération. Cette appli permet notamment de transférer les contacts, l'historique des messages, les photos, les vidéos, les comptes de messagerie et les entrées sur le calendrier d'un appareil Android vers un iPhone.

Elle permet également de télécharger facilement toutes vos applications dans leur version iOS, puisque les icônes des applis disponibles sur l'App Store sont directement placées sur l'écran d'accueil de votre iPhone. Il suffit de cliquer dessus pour lancer l'installation.

Et à partir de ce mardi 14 juin, WhatsApp commencera à activer l'intégration de Move to iOS. En d'autres termes, lorsque vous utilisez l'appli pour transférer l'intégralité de vos données d'un smartphone Android vers un iPhone, WhatsApp sera affichée comme source de données disponible. Ainsi, toutes les données (messages, historiques des conversations, etc.) seront basculées sur votre iPhone.

Il suffira ensuite de télécharger l'application WhatsApp sur votre iPhone flambant neuf (ou restauré aux paramètres d'usine) et de vous connecter à votre compte via le même numéro de téléphone utilisé sur Android pour valider le transfert.

Notez que pour procéder à l'opération, il faudra utiliser un smartphone sous Android 5.0 à minima ainsi qu'un iPhone sous iOS 15.5. En outre, si vous avez déjà un historique de chat WhatsApp iOS, il sera automatiquement écrasé par vos données de l'appareil Android.