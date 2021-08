WhatsApp va permettre le transfert de vos conversations entre iOS et Android

WhatsApp a fait une apparition lors de l'événement Unpacked de Samsung, révélant qu'il serait bientôt possible de transférer des conversations entre les appareils iOS et Android, à commencer par les téléphones Samsung Galaxy.

S'il y a une fonctionnalité que les utilisateurs de WhatsApp réclament, c'est bien la possibilité de transférer des données entre des smartphones iOS et Android. Alors que cette fonctionnalité est récemment apparue dans l'application « Data Restore Tool » de Google, Samsung vient d’officialiser son arrivée lors de sa conférence Unpacked.

Facebook, propriétaire de WhatsApp, doit penser que de nombreux utilisateurs d'iPhone vont échanger leurs smartphones contre l'un des tout nouveaux appareils pliables de Samsung annoncés hier, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3. En 2020, on sait par exemple que 26 % des utilisateurs d’iPhone ont migré vers Android.

Quels éléments peut transférer la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp ?

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp permettra de transférer les historiques de chat en utilisant un câble physique Lightning vers USB-C plutôt que de les envoyer via Internet. Le transfert inclut également les photos et les mémos vocaux, et devrait atteindre tous les utilisateurs de smartphones Samsung dans les « prochaines semaines ». Cependant, nous ne savons pas encore quand elle sera disponible chez les autres fabricants.

Le transfert devrait être très simple si vous passez d’un iPhone à un smartphone de Samsung, puisqu’il est pris en charge par l’application Smart Switch, l’équivalent de Mi Mover chez Xiaomi ou de OnePlus Switch. Jusqu’à présent, Smart Switch aidait les utilisateurs à transférer des contacts, des photos, de la musique, des messages, des notes ou encore des calendriers vers des appareils Samsung Galaxy. Désormais, l’application transfèrera également votre historique de conversation WhatsApp.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait aider à résoudre l'un des éléments les plus frustrants de WhatsApp, à savoir qu'il n'a jamais été officiellement possible de transférer l'historique de vos chats entre différents systèmes d'exploitation mobiles. En effet, WhatsApp a déclaré qu'une telle fonctionnalité était difficile à mettre en œuvre en raison du « cryptage de bout en bout » que propose WhatsApp. Une fois qu’elle sera complètement déployée, on s’attend à ce qu’il soit également possible à l’avenir de transférer des conversations d’un smartphone Android à un iPhone.

