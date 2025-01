WhatsApp sur iOS va enfin gagner cette fonctionnalité très utile, plus d’un an après Android

Dans la dernière bêta de l'appli WhatsApp sur iOS, une fonction attendue de longue date fait son apparition. Elle existe depuis plus d'un an sur Android, voici de quoi il s'agit.



La messagerie instantanée WhatsApp n'aurait sûrement atteint presque 3 milliards d'utilisateurs dans la monde en se contentant d'exister sur une seule plateforme. On la retrouve donc sur Android, iOS et Windows. En ce qui concerne les applications mobiles, on pourrait penser que chacune est une copie conforme de l'autre, mais c'est loin d'être le cas. Contraints de s’adapter aux aux spécificités des 2 systèmes d'exploitation, les développeurs ne peuvent généralement pas ajouter une nouvelle fonctionnalité dans les 2 applis en même temps.

Parfois, Android rattrape rapidement iOS (ou inversement), et parfois, il faut attendre longtemps. C'est le cas de l'option qui nous intéresse ici : apparue sur Android en octobre 2023, elle vient à peine de pointer le bout de son nez dans la dernière version bêta de WhatsApp sur iOS, numérotée 25.2.10.70. Elle est pourtant bien pratique et les utilisateurs d'iPhone auraient sans doute aimé en profiter plus tôt.

L'application WhatsApp sur iOS va accueillir cette fonction attendue

Il s'agit la gestion du multi-comptes sur un seul appareil. Autrement dit : utiliser 2 numéros de téléphone différents au sein de WhatsApp, en basculant de l'un à l'autre facilement. Actuellement, cela n'est possible que sur Android, du moment que vous possédez un smartphone double SIM/eSIM. Sur iPhone, vous devez passer par un compte WhatsApp Business, normalement dédié aux professionnels.

Le fonctionnement du multi-comptes sur iOS devrait être le même que sur Android, à savoir que seul un des 2 numéros peut-être vérifié par l'application. En ajoutant y un compte, il faudra donc choisir entre en faire le principal ou scanner un QR code pour qu'il soit défini comme compagnon du premier. Une fois cela fait, il suffit d'un appui pour changer. L'option n'est pas encore active et il faudra attendre probablement plusieurs mois avant qu'elle débarque lors d'une mise à jour globale.

Source : WABetaInfo