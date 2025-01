WhatsApp fait le plein de nouvelles options qui vont plaire à ceux qui adorent personnaliser leurs discussions

WhatsApp débute l'année avec une mise à jour pleine de surprises. De nouvelles options créatives viennent enrichir l'application et promettent de transformer vos discussions.

WhatsApp ne cesse d’évoluer pour répondre aux attentes de ses utilisateurs. En 2024, l’application avait déjà introduit des fonctionnalités très appréciées, comme les brouillons de messages, qui permettent de reprendre facilement une conversation inachevée, ou encore des nouveautés pour améliorer les appels pendant les fêtes de fin d’année. Avec ces nouveautés régulières, la messagerie continue de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Et pour ce début 2025, l’application introduit de nouvelles fonctionnalités axées sur la créativité et l’interactivité.

WhatsApp vient de dévoiler une nouvelle mise à jour qui introduit des fonctionnalités créatives pour personnaliser vos échanges. Parmi les nouveautés, on retrouve des effets caméra, la possibilité de créer des stickers à partir de selfies, des partages simplifiés de packs d'autocollants, ainsi que des réactions aux messages encore plus rapides. Ces options, déjà disponibles sur Android, arriveront bientôt sur iOS, et elles promettent de rendre vos discussions plus amusantes et engageantes.

WhatsApp ajoute des effets, des stickers selfies et des réactions rapides à ses conversations

La mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités inédites pour enrichir vos discussions. Avec les effets caméra, il est désormais possible de choisir parmi 30 filtres et arrière-plans pour transformer vos photos et vidéos avant de les envoyer. Les stickers selfies, quant à eux, permettent de créer des autocollants personnalisés directement à partir de vos propres photos. Pour les amateurs de stickers, WhatsApp ajoute également la possibilité de partager facilement des packs avec vos contacts en quelques clics. Enfin, pour réagir plus rapidement à un message, il suffit désormais de faire un double tap pour accéder à vos réactions les plus utilisées.

Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie plus large de Meta pour améliorer WhatsApp. Selon des informations récentes, une version bêta de l’application dévoile l’arrivée d’un onglet dédié aux intelligences artificielles. Cet espace permettra de configurer des chatbots personnalisés pour diverses tâches comme l’assistance ou le divertissement. Avec toutes ces nouvelles fonctions, la société cherche à faire de WhatsApp bien plus qu’une simple application de messagerie. Depuis ses débuts, l’application a clairement évolué pour offrir des outils toujours plus variés.