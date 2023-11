Instagram va supprimer la fonctionnalité que vous détestez sûrement le plus

Instagram va bientôt effectuer un grand retour en arrière sur une fonctionnalité qui est loin de faire l’unanimité. Présente sur l’ensemble des réseaux sociaux à ce jour, celle-ci a fait grand bruit lorsqu’elle est apparue il y a plusieurs années, au point de faire aujourd’hui partie de notre quotidien.

Il y a eu plusieurs moments charnières dans l’histoire des réseaux sociaux qui ont profondément métamorphosé notre usage de ces plateformes — sans compter l’impact même que ces derniers ont eu sur notre société. Mais un, en particulier, est certainement resté gravé dans la mémoire de tous ceux qui utilisaient déjà Facebook au début des années 2010 : l’apparition du badge « Vu » dans les conversations.

Malgré le tollé général, venant d’utilisateurs angoissés à l’idée de ne plus pouvoir ignorer leurs messages éhontément, la pratique s’est rapidement propagée sur l’ensemble des réseaux sociaux, permettant à tout le monde de savoir quand son correspondant à jeter un œil sur la conversation — et a décidé d’y répondre ou non. C’est donc tout naturellement qu’Instagram a décidé d’intégrer la fonctionnalité à sa messagerie lorsque celle-ci a débarqué dans l’application.

Vous pourrez bientôt ignorer vos messages Instagram en toute impunité

Mais il semblerait aujourd’hui que le réseau social ait compris son erreur. Dans une déclaration commune, Mark Zuckerberg, patron de Meta, et Adam Mosseri, patron d’Instagram, ont annoncé que les utilisateurs auront bientôt plus de pouvoir sur cette fonctionnalité mal-aimée. « Nous avons entendu vos retours et avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de désactiver les accusés de lecture dans vos messages. »

Il sera ainsi bientôt possible de décider quels utilisateurs pourront voir lorsque l’on a lu leurs messages. Ceux qui ne se verront pas attribuer ce droit ne seront donc plus informés de vos indiscrétions. La fonctionnalité est actuellement testée auprès d’un public réduit et ne devrait pas, espérons-le, tarder à être déployée auprès du grand public. Pour l’heure, les deux patrons n’ont pas encore annoncé la possibilité de désactiver son statut en ligne auprès de certains utilisateurs.