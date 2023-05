WhatsApp va vous laisser éditer vos messages, mais seulement pendant 15 minutes

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la messagerie phare de Meta, WhatsApp met en place une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la possibilité d’éditer les messages que vous venez d’envoyer.

WhatsApp vient officiellement d’annoncer qu’à partir d'aujourd'hui, vous pourrez modifier les messages que vous avez déjà envoyés. Cela faisait maintenant près d’un an que la fonctionnalité avait été repérée dans la bêta de l’application, et elle est maintenant en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.

Cependant, contrairement à d’autres applications qui proposent déjà une fonctionnalité similaire, vous n’aurez pas tout le temps la possibilité d’éditer vos messages. En effet, vous devrez agir assez rapidement, car vous disposerez d'un délai de 15 minutes seulement pour corriger une erreur ou ajouter un emoji que vous aviez initialement oublié d'inclure.

Comment modifier vos messages sur WhatsApp ?

Pour modifier vos messages, c’est simple. Il vous suffit d’appuyer sur un message et le maintenir enfoncé, puis appuyer sur l'option d'édition. Notez que les messages modifiés porteront la mention “modifié” à côté de l'horodatage pour marquer la modification. Toutefois, l'application ne conserve pas d'historique des corrections, donc vous n’aurez pas la possibilité d’avoir un aperçu de ce qui était écrit précédemment.

Si cet ajout ne paraît pas très important aux premiers abords, cela devrait simplifier la vie de beaucoup d’utilisateurs. WhatsApp offrait depuis longtemps la possibilité de supprimer des messages. Techniquement, il était donc déjà possible de corriger les fautes de frappe en supprimant le message incriminé et en l'envoyant à nouveau, mais la possibilité de modifier vos chats devrait permettre aux conversations d’être beaucoup plus lisibles. Vous n’aurez plus à vous retrouver avec un message indiquant « ce message a été supprimé ».

Le blog de WhatsApp indique que la fonctionnalité a déjà commencé à être déployée dans le monde entier et qu'elle sera disponible pour tous les utilisateurs « dans les semaines à venir ». Si vous n’avez toujours pas reçu la mise à jour et que cette fonctionnalité vous paraît indispensable, on vous rappelle qu’elle est déjà disponible depuis longtemps sur la version bêta de l’application.