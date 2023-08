Meta doit payer 90 000 € par jour à ce pays à cause des publicités ciblées sur Facebook

Meta, la maison-mère de Facebook, écope d'une nouvelle amende concernant les données personnelles que son réseau social récolte. Cette fois-ci, un pays le condamne à payer environ 90 000 € par jour.

Et une de plus ! Meta, la maison-mère de Facebook, semble abonnée aux amendes ces derniers temps. À mesure que le souci de protection de nos données personnelles grandit, surtout en Europe, les géants du Web ont du mal à suivre les nouvelles règlementations. En tête des points de friction, le fameux RGPD. Meta a refusé de le respecter et ça lui a coûté 1,2 milliard de dollars. Ce n'est d'ailleurs qu'une des nombreuses amendes qui pèsent sur la firme. Celles qui concernent des violations du règlement européen représentent la jolie somme de 2,5 milliards de dollars.

En juillet dernier, la Norvège interdit les publicités ciblées (ou publicités comportementales) sur Facebook et Instagram. La Datatilsynet, l'autorité de protection des données du pays, estime qu'elles sont dangereuses pour la vie privée des utilisateurs. Rappelons que les publicités ciblées utilisent des données personnelles récoltées pendant votre navigation sur Internet pour être au plus près de vos centres d'intérêt. La Norvège demande ensuite à Meta de modifier son système pour rentrer dans les clous et respecter le RGPD notamment.

La Norvège condamne Meta à payer près de 90 000 € d'amende par jour

En guise de bonne foi, Meta annonce la fin des publicités ciblées en Europe. Ce n'est pas assez pour Tobias Judin, à la tête du secteur international de la Datatilsynet : “Selon Meta, ça prendra des mois, au minimum […] et on ne sait pas à quoi ressemblera le système de consentement”. La Norvège condamne donc Meta à payer 1 million de couronnes par jour (environ 88 500 €), du 14 août au 3 novembre 2023, au moins. L'autorité a également menacé de rendre la sanction permanente.

Meta a d'ores et déjà demandé la suspension de l'amende quotidienne. “Ils disent que la cour devrait… mettre en pause notre ordonnance, en attendant un procès complet”, précise Tobias Judin, déjà prêt à soutenir que la demande de l’entreprise est sans fondement. Elle sera présentée le 22 août lors d'une audience de deux jours. Même en cas de verdict positif pour Meta, cela ne suffira pas à redresser sa situation en Europe, de plus en plus chaotique.

