WhatsApp : la reconnaissance faciale permettra bientôt de déverrouiller l’application Android

WhatsApp sur Android va bientôt permettre d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'application. Une nouvelle option apparue dans la version beta de l'application de messagerie laissera les utilisateurs ouvrir WhatsApp avec leur visage, comme c'est déjà le cas sur iOS.

En fouillant dans la version beta de la mise à jour 2.20.203.3 de WhatsApp sur Android, les rédacteurs du site WABetaInfo ont découvert l'arrivée d'une option permettant de déverrouiller l'application grâce à la reconnaissance faciale. Jusqu'ici, le déverrouillage par la reconnaissance faciale était réservé à l'application iOS de WhatsApp.

Pour déverrouiller WhatsApp sans devoir entrer leur code de déverrouillage, les utilisateurs Android doivent impérativement passer par le lecteur d'empreintes digitales. C'est la seule méthode biométrique autorisée par WhatsApp sur les smartphones Android. Là encore, l'option avait été déployée sur les iPhone avec plusieurs mois d'avance.

WhatsApp va aussi permettre de rejoindre un appel de groupe raté

D'après WABetaInfo, l'option serait réservée aux smartphones équipés d'un module dédié à la reconnaissance faciale. On imagine donc que seuls les téléphones avec une reconnaissance faciale 3D, et non 2D, seront concernés. Citons notamment les Mate 20/30/40 de Huawei ou les Oppo Find X/X2. Par contre, les smartphones OnePlus, dont la reconnaissance Face Unlock repose uniquement sur des algorithmes et non sur du hardware, ne devraient pas en profiter. C'est encore à confirmer, d'autant que “l'option est encore en développement”, note WABetaInfo.

La beta de la mise à jour 2.20.203.3 montre aussi l'arrivée d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rejoindre un appel de groupe qu'ils ont raté. Il sera possible de répondre à l'invitation envoyée par votre contact avec du retard, mais uniquement si l'appel de groupe est toujours en cours. Là encore, cette fonctionnalité est encore en cours de développement.

Ce n'est pas la seule nouveauté dans les cartons chez WhatsApp. Dans les mois à venir, l'application WhatsApp sur PC permettra d'ailleurs de passer des appels vidéo et audio. Sur smartphone, WhatsApp va bientôt vous proposer d’effectuer vos achats directement depuis une discussion. Que pensez-vous des nouveautés en cours de développement ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : WABetaInfo