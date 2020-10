WhatsApp vous permet de désactiver les notifications pour toujours, voici comment faire

WhatsApp propose de couper pour toujours les notifications concernant un contact ou un groupe en particulier. Une option qui n'était pas disponible jusqu'alors, la durée maximale étant fixée à un an. Voici comment activer la fonctionnalité en question.



Avec l'application de messagerie instantanée WhatsApp, s'il était possible de couper une discussion avec un contact ou un groupe, il n'était pas possible de le faire de manière permanente. On pouvait seulement désactiver les notifications sur une période d'une année au maximum, délai au terme duquel elles s'affichaient de nouveau. Et il fallait donc recommencer la manipulation si l'on souhaitait ne pas être dérangé par certains contacts.

Certes, on avait aussi la possibilité d'empêcher les notifications de s'afficher via le gestionnaire d'applications du téléphone. Mais cela avait pour effet de couper “toutes” les notifications de WhatsApp, et non celles d'une personne ou d'un groupe en particulier. WhatsApp s'enrichit donc d'une option de désactivation permanente des notifications de discussion. Cette fonctionnalité vous propose de désactiver totalement toutes les discussions entre l'un de vos amis, voire l'un des groupes auxquels vous participez, sans pour autant rompre le contact. Inutile donc de quitter le groupe ou de bloquer certains de vos amis de votre liste pour ne plus être dérangé.

WhatsApp : comment désactiver de manière permanente les notifications de nouveaux messages

L'option de désactivation permanente des notifications avait déjà été repérée en juillet dernier dans une version bêta de l'application. La voilà qui arrive dans l'édition stable et finalisée. WhatsApp propose donc désormais de désactiver les notifications selon les 3 durées suivantes : 8 heures, 1 semaine ou pour toujours.

Pour désactiver les notifications d'une discussion sur mobile, assurez-vous tout d'abord de disposer de la version la plus récente de l'application. Dans notre exemple, il s'agit de l'édition 2.20.201.24 (Paramètres > Aide > Infos de l'application). Une fois la toute dernière mise à jour récupérée, procédez comme suit :

Ouvrez une discussion avec l'un de vos contacts ou l'un de vos groupes.

Cliquez sur l'icône des 3 petits points située tout en haut à droite de l'interface.

Sélectionnez la fonction Notifications en mode silencieux

Cliquez sur la durée qui vous intéresse. Vous y trouverez la fameuse option permettant de ne plus être dérangé de manière permanente par une notification avec un contact ou un groupe.

Bien entendu, vous pouvez à tout moment réactiver la discussion de la même manière. Enfin, précisons que cette nouvelle option de désactivation est valable à la fois pour l'application mobile, mais également pour la version Web app (via le navigateur) de WhatsApp.