WhatsApp va bientôt vous proposer d’effectuer vos achats directement depuis une discussion

WhatsApp continue d’évoluer et va prochainement intégrer une nouvelle fonctionnalité dans sa messagerie : la possibilité d’acheter directement en passant par l’application. Sur le papier, cela sonne comme une horrible idée.

WhatsApp va prochainement se doter d’une nouvelle fonctionnalité : la possibilité d’acheter directement dans l’application, sans jamais en sortir. Facebook, à qui appartient le logiciel, est une entreprise qui mise beaucoup sur la vente en ligne, et elle compte bien étendre ce petit business un peu partout.

La firme de Mark Zuckerberg n’a pas donné de détail sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. Toutefois, une vidéo officielle nous donne un premier aperçu de ce qui nous attend. Il serait possible d’interpeller une entreprise (via un bot, on imagine) et de lui poser des questions. Cette dernière répondrait alors via des pages spéciales où il serait possible d’acheter des produits en un clic.

Une méthode très simple qui entre dans la logique du commerce en ligne qui se veut plus interactive avec l’acheteur (comme avec les assistants virtuels, par exemple). Sur le papier, cette nouvelle fonctionnalité sonne comme une horrible idée. WhatsApp est une application de messagerie louée pour sa simplicité. Y inclure une dimension commerciale est un contre-sens pour les utilisateurs.

Un premier essai peu convaincant

Facebook propose déjà ce genre d’interaction sur son réseau principal, où il est possible d’interagir avec des bots via Messenger. On peut déjà retrouver une boutique en ligne sur son fil Facebook et faire du shopping. L’ajout de cette fonctionnalité sur WhatsApp ne semble donc pas nécessaire.

Un premier essai d'achats in-App dans WhatsApp déjà été réalisé au Brésil, permettant aux utilisateurs de s’envoyer de l’argent. Il était également possible d’effectuer des achats en ligne. Ce système utilisait Facebook Pay, mais n’a pas vraiment convaincu les autorités brésiliennes qui ont mis le holà. Cela n’a pas dissuadé Facebook de miser sur cette nouvelle fonctionnalité, repensée, on l'imagine.

On peut donc supposer que WhatsApp va proposer d’utiliser Facebook Pay lors des achats au sein même de l’application. Pour le moment, Facebook n’a pas vraiment donné des infos détaillées sur le processus. On peut s’attendre à voir le shopping en ligne débarquer sur nos téléphones très prochainement.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Seriez-vous prêt à l’utiliser ou au contraire, trouvez-vous ça « too much » ? Dites-le-nous dans les commentaires !