WhatsApp ne marche toujours pas sur Android Auto, l’écran d’accueil de One UI 6.0 est moche, c’est le récap’

Tandis que Tesla rend la monnaie de sa pièce à une client l'accusant de malfaçon, voilà que des bornes de recharge pour voitures électriques sont déployées près des boulangeries Marie Blachère. Pendant ce temps, Apple dépose le brevet d'un écran spécial empêchant les curieux d'y jeter un œil indiscret. Celles-ci sont visibles de toutes et tous : voilà les news qu'il ne fallait pas manquer pour la journée du 24 novembre 2023.

Android Auto ne veut toujours pas de WhatsApp, mais il y a une solution et Google ne va pas aimer

Déjà 4 mois que l'application WhatsApp ne fonctionne pas sur Android Auto, le système Google pour utiliser son smartphone sur l'écran de sa voiture. Les suppliques des utilisateurs sur les réseaux sociaux et les divers forums n'y changent rien, Google n'a pas de solution à proposer pour le moment. Il y a cependant une solution de secours qui consiste à désactiver Android Auto pour diffuser le son sur l'audio de la voiture en Blutooth. Et là passer un appel WhatsApp redevient possible. Pas idéal, mais c'est déjà ça.

L'écran d'accueil de One UI 6.0 divise les utilisateurs, certains le trouvent moche et inutile

Basée sur Android 14, la surcouche made in Samsung One UI 6.0 se déploie sur de plus en plus de smartphones de la marque. Si le système en lui-même ajoute des nouveautés appréciables, d'aucuns trouvent que certains points sont bâclés, voire ratés. L'écran d'accueil est de ceux-là. Quand vous allumez votre smartphone après avoir fait la mise à jour, vous verrez un écran noir sur lequel est écrit “Bienvenue sur One UI 6.0″… Et c'est tout. On cherche encore l'utilité de la chose.

Google va décider du sort du plus gros répertoire de flux IPTV d'Internet

En général, dès qu'on prononce le terme “IPTV”, on pense de suite à quelque chose d'illégal. Pas forcément. Prenez ce répertoire disponible sur le célèbre site GitHub. Il recense (presque) tous les flux IPTV accessibles publiquement et gratuitement sur le Web, partout dans le monde. L'intention est louable et surtout légale, mais ça n'empêche pas LaLiga espagnole de demander à Google sa suppression des résultats de recherche.

