WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces smartphones dès le 1er novembre 2021

WhatsApp va cesser de fonctionner correctement sur certains smartphones dès le 1er novembre 2021. Comme c'est régulièrement le cas, l'application de messagerie abandonne le support de certaines versions d'Android et d'iOS. Une quarantaine de smartphones sont concernés. WhatsApp invite les usagers à installer une version plus récente de l'OS de leur téléphone.

Régulièrement, WhatsApp est obligé d'abandonner le support de certaines versions d'Android et d'iOS. Début d'année, la messagerie instantanée a d'ailleurs cessé de fonctionner sur les iPhone qui tournent sous une version antérieure à iOS 9 et les smartphones coincés sous Android 4.0.2 (ou une version précédente).

Dès le 1er novembre 2021, WhatsApp va appliquer de nouvelles restrictions. Comme expliqué dans sa FAQ, l'application de messagerie ne fonctionnera plus sur les terminaux coincés sur des versions antérieures à Android 4.1, iOS 10 ou encore KaiOS 2.5.1. Si WhatsApp est déjà installé sur votre smartphone, vous pourrez continuer à l’utiliser après la date butoir. Néanmoins, certaines fonctionnalités risquent de plus fonctionner correctement.

WhatsApp demande d'installer une version plus récente d'Android ou d'iOS sur ces smartphones

Sur son site web, WhatsApp liste une quarantaine de smartphones qui risquent d'être concernés par ce changement. La liste comprend des téléphones qui sont sortis sur le marché avec une version antérieure d'Android ou d'iOS qui ne sera plus prise en charge. Voici la liste :

Alcatel : One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

: One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8 Apple : iPhone SE, 6s et 6s Plus

: iPhone SE, 6s et 6s Plus Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2 LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q

: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2 Sony : Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo

Pour certains des téléphones listés ci-dessus, il suffit d'installer une version plus récente du système d'exploitation pour continuer à utiliser WhatsApp sans problème. On pense notamment aux iPhone SE et 6S. Les anciens iPhone sont en effet avec iOS 14, ainsi qu'avec la mise à jour iOS 15.

Comment faire la mise à jour d'Android ou d'iOS ?

Sur Android, les manipulations permettant de mettre à jour le système d'exploitation varient d'un fabricant à l'autre, et peuvent également changer d'un numéro de version à l'autre. Mais voici les opérations que vous devez effectuer de manière “générale” :

Ouvrez l'application Paramètres

Dirigez-vous sur les fonctions Système > Paramètres avancés

> Cliquez sur Mise à jour du système, afin de vérifier une possible mise à jour et installez-la en cas de besoin

Sur iOS, les manipulations sont valables quelle que soit la version du système d'exploitation. Procédez comme suit :