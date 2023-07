WhatsApp ajoute un moyen plus rapide d’envoyer de courtes vidéos à vos amis

L'application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'envoyer de courts messages vidéo dans les chats.

Meta vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible dans la prochaine mise à jour de WhatsApp. Mark Zuckerberg, le fondateur, a indiqué dans un message publié sur son compte Facebook que WhatsApp allait se doter d'une nouvelle fonction de messages vidéo instantanés.

Pour rappel, cette fonctionnalité avait été introduite sur l’application pour la première fois au mois de mars, mais n’était disponible qu’en version bêta. Elle avait été ensuite déployée plus largement à certains utilisateurs le mois dernier, mais Meta annonce cette fois-ci qu’elle sera bientôt accessible par tous.

WhatsApp vous permet désormais d'enregistrer et de partager de courts messages vidéo

Les messages vidéo peuvent durer jusqu'à 60 secondes, ce qui, selon l'entreprise, est suffisamment long pour ajouter une touche personnelle aux interactions des utilisateurs et leur permettre de partager leurs expériences de manière plus vivante. Il s’agit en fait tout simplement de l’équivalent vidéo des messages vocaux.

WhatsApp affirme qu'il est aussi facile d'envoyer un message vidéo qu'un message vocal. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer sur l’icône du microphone dans une conversation et maintenir le bouton pour enregistrer la vidéo. Vous pouvez également balayer vers le haut pour verrouiller et enregistrer la vidéo en mode mains libres. Les vidéos sont automatiquement mises en sourdine lorsqu'elles sont ouvertes dans un chat, et il faut alors appuyer sur la vidéo pour enclencher le volume du média.

Meta précise que les messages vidéo sont, tout comme les messages textuels, chiffrés de bout en bout. WhatsApp n’a donc pas les moyens d’accéder au contenu de vos vidéos, ce qui devrait rassurer de nombreux utilisateurs soucieux de la protection de leurs données personnelles.

WhatsApp offre depuis longtemps la possibilité d'envoyer des vidéos, mais la nouvelle fonction de message vidéo supprime quelques étapes du processus, le rendant plus rapide et plus immédiat. Meta précise que la fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement, et que tous les utilisateurs devraient recevoir la nouvelle mise à jour d’ici les prochaines semaines.