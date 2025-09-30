WhatsApp : photos en mouvement, scan de document et recherche améliorée, la messagerie fait le plein de nouveautés

Meta vient d'annoncer l'arrivée de plusieurs nouveautés au sein de sa messagerie WhatsApp, notamment les “photos en mouvement”. Ces dernières sont des sortes de mini-vidéos, qui ajoutent du mouvement et du son à vos clichés. D'autres fonctionnalités vont également faciliter la vie des utilisateurs.

Comme elle l'a toujours fait, WhatsApp continue d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à son application plutôt que de se reposer sur ses lauriers. Alors que celle-ci vient à peine d'ajouter la traduction des messages, Meta vient d'annoncer l'arrivée de 6 nouvelles fonctionnalités, qui vont faciliter la vie des utilisateurs et rendre leur expérience bien plus agréable. La plus notable d'entre elles est sans doute la compatibilité avec les photos en mouvement.

Appelées Live Photos sur iPhone et Photos en mouvement sur Android, ces images d'un nouveau genre sont une sorte de gifs améliorés, ou de vidéos miniature selon comme on les voit. Il s'agit en effet de photos animées auxquelles viennent s'ajouter le son du moment où elles ont été capturées. Dorénavant, il est possible de les envoyer telle quelles directement dans une conversation WhatsApp.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées par WhatsApp

Deux autres nouveautés font plaisir à voir. La première est la possibilité de scanner un document directement dans WhatsApp, ce qui évitera de passer par une autre application, puis de retourner sur la messagerie pour l'envoyer à son destinataire. Pour rappel, cette fonctionnalité était déjà disponible sur iPhone, elle fait aujourd'hui son arrivée sur Android.

La deuxième est une nouvelle manière de rechercher des conversations de groupe. Jusqu'à maintenant, il fallait taper les termes exacts utilisés dans le nom de la conversation pour la retrouver. Désormais, il suffit de cherche le nom d'un contact pour que WhatsApp affiche toutes les conversations dans lesquelles il participe – comme sur Messenger. Pratique.

Enfin, notons deux nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA de Meta : la customisation des thèmes de conversation et des arrières-plans durant les appels visio. Les utilisateurs auront également accès à un tout nouveau pack de stickers.