WhatsApp est sur le point de lancer des stickers animés

WhatsApp devrait prochainement se doter de stickers animés. La nouvelle fonctionnalité apparaît déjà dans l’une des dernières versions bêta de l’application. WhatsApp rapproche l’expérience utilisateur de celles d’autres messageries riches comme Facebook Messenger et iMessage.

Nos confrères de WABetaInfo rapportent que Facebook est en train de tester des stickers animés dans WhatsApp. La nouveauté apparaît dans la version bêta 2.20.194.7 mais la firme semble l’avoir désactivé à la version 2.20.194.9. Le fonctionnement de ces stickers est pour l’instant très limité. D’abord parce que vous pouvez voir les stickers que d’autres (employés de Google) vous envoient. Mais vous ne pouvez pas envoyer vous-même de stickers que vous n’avez pas reçu.

WhatsApp se transforme en une messagerie instantanée plus riche

La sélection se limite également à cinq packs intitulés Rico’s Sweet Life, Moody Foodies, Chummy Chum Chums, Playful Piyomaru, et Bright Days. Lorsque vous recevez un sticker, celui-ci s’anime une fois. Pour rejouer l’animation il faut faire défiler la conversation. Ce type de contenus riches est courant dans des messageries concurrentes comme Facebook Messenger ou encore iMessage sur les iPhone. Ils complètent d’autres types d’engagement comme par exemple les réactions par emoji sur chaque message, des GIFs ou des vidéos.

Les développeurs semblent en tout cas travailler intensément depuis quelques mois pour améliorer WhatsApp. Une nouvelle fonction de recherche par date ou de nouveaux outils pour payer et envoyer de l’argent gratuitement entre particuliers. Facebook travaille également à unifier toutes ses messageries. On peut donc s’attendre à trouver, en plus de quelques nouveautés, toutes les fonctionnalités des autres messageries Facebook à savoir Facebook Messenger et Instagram.

WhatsApp compte 1.5 milliards d’utilisateurs issus de 180 pays, ce qui représente environ 200 millions d’utilisateurs de plus que Facebook Messenger. Plus de 65 milliards de messages y sont échangés chaque jour. L’application sait populariser des fonctionnalités là où d’autres applications connaissent des succès en demi-teinte. C’est le cas par exemple des WhatsApp Status, utilisés par 450 millions d’utilisateurs et qui éclipsent, par exemple, la fonctionnalité équivalente de WhatsApp.

Source : WABetaInfo