WhatsApp : bientôt des messages affichés en plein écran, mais pas pour tout le monde

WhatsApp fait le plein de nouveautés en ce moment. Dans la dernière version bêta, on trouve la possibilité d'afficher un message sur toute la longueur de l'écran, sauf que ce n'est pas possible pour tout le monde. Explications.

WhatsApp enchaîne les nouveautés. La messagerie instantanée de Meta est loin de se reposer sur ses lauriers et propose toujours plus de fonctionnalités, comme des autocollants animés qui vous ressemblent, ou un moyen très simple de transférer vos conversations entre smartphones. La dernière version bêta de l'application Android, numérotée 2.23.15.4, ne fait pas exception. Nos confrères de WABetaInfo ont constaté que désormais, certains messages s'affichent sur toute la longueur de l'écran.

Actuellement, dès qu'un message dépasse une certaine longueur, il est tronqué et vous devez appuyer sur la mention “plus” pour dérouler le reste. L'affichage en plein écran rend la manœuvre obsolète, mais il y a une limite. Il concerne uniquement les messages des communautés et des conversations de groupe où seul l'administrateur peut poster. Pour l'instant, on ne sait pas si Meta prévoit d'étendre la fonction à tous les types de conversations. Voici à quoi cela ressemble.

WhatsApp veut afficher des messages sur toute la longueur de l'écran

L’affichage en plein écran reste tout de même intéressant. Lorsqu'une seule personne peut écrire dans un groupe, on imagine facilement que le but premier est de transmettre rapidement des informations à un ensemble de gens. En utilisant toute la longueur de l'écran du mobile, on évite de masquer des éléments qui auraient pu rester invisibles aux yeux des lecteurs. Quand on sait qu'une communauté WhatsApp peut inclure jusqu'à 50 sous-groupes et des milliers de membres, cela fait sens.

Vous pouvez essayer cette fonctionnalité en vous inscrivant à la branche bêta de WhatsApp sur Android. Pour cela, rendez-vous sur le site de la version bêta de WhatsApp depuis votre navigateur, cliquez sur “Become a tester” puis suivez les instructions. Notez que le programme peut être fermé si un trop grand nombre d'inscrits a été atteint. Il faudra alors retenter sa chance plus tard. N'oubliez pas également que le déploiement des nouvelles fonctionnalités ne se fait pas forcément chez tous les bêta-testeurs en même temps. La patience est de mise.

Source : WABetaInfo