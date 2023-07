WhatsApp va vous permettre d’envoyer des autocollants animés qui vous ressemblent

WhatsApp devrait prochainement grandement améliorer sa fonctionnalité vous permettant de créer des avatars, puisque ceux-ci devraient bientôt vous permettre de créer des autocollants animés à envoyer dans vos conversations.

Sur les réseaux sociaux, WhatsApp a annoncé il y a quelques jours qu’il vous était désormais possible de créer facilement un avatar sur son application de messagerie, à l’aide d’un simple selfie. Cette fonction permet aux utilisateurs de créer rapidement leur avatar WhatsApp sans avoir à tout choisir à partir de zéro, comme la forme du visage, le teint de la peau, les yeux, etc.

Le réseau social a également ajouté de nouveaux autocollants pour mieux s’adapter aux conversations, mais ce n’est pas le seul changement prévu par la société. En effet, d’après WABetaInfo, WhatsApp prévoit d'introduire une version animée du pack d'avatars dans une prochaine mise à jour de l'application. Cette nouveauté a été découverte dans la dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp pour Android, qui porte le numéro 2.23.15.6.

Lire également – WhatsApp propose le moyen le plus simple de transférer vos chats entre smartphones, le voici

Les avatars animés arrivent bientôt sur WhatsApp

Avec ses avatars animés, WhatsApp cherche à donner plus de vie aux autocollants à votre effigie. Vos réponses deviendront ainsi plus expressives, et surtout plus adaptées aux diverses situations. Créer des avatars animés semble toujours ne nécessiter qu’un selfie, ce qui devrait rendre la fonctionnalité largement accessible à la plupart des utilisateurs.

L'introduction des avatars animés représente une amélioration esthétique importante pour WhatsApp. Elle fait suite à la publication récente d'un clavier remanié et d'un sélecteur de GIF et d'autocollants mis à jour. Cet ajout améliorera encore la fonction de partage d'autocollants de la plateforme et vise à rehausser l'expérience globale des utilisateurs.

Comme d’habitude, cette fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que sur la version bêta de WhatsApp, et on ne sait pas quand Meta prévoit de la déployer pour tous. En attendant, on vous rappelle que le géant américain travaille également sur l’amélioration de la confidentialité dans les Communautés en cachant votre numéro de téléphone, ou encore sur une autre option vous permettant de remplacer votre numéro de téléphone par un simple pseudo.