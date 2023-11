Le trou béant dans le toit d'une voiture strasbourgeoise laisse penser à la chute d'une météorite. Il est cependant très peu probable qu'un corps céleste soit à l'origine de l'incident.

Tôt le lundi 20 novembre dans le quartier du Stockfeld à Strasbourg, des habitants remarquent de la fumée qui semble émaner d'une voiture stationnée rue de la Lisière. Alertés peu après 7h30, les pompiers arrivent sur les lieux et maîtrisent l'incident sans difficulté. Avec un peu de recul, la scène est impressionnante. “À notre arrivée, nous avons constaté un impact relativement important, d'un diamètre de 50 centimètres environ, qui a traversé la toiture, le bas de caisse et le réservoir du véhicule”, précise le capitaine des pompiers Matthieu Colobert.

Une équipe est dépêchée sur place pour détecter d'éventuelles traces de radioactivité, mais rien à signaler de ce côté-là heureusement. Reste à expliquer ce qui a pu provoquer de tels dégâts sur le véhicule. Le Service départemental d’incendie et du secours du Bas-Rhin (SDIS 67) a bien une idée : “suite à la reconnaissance de la première équipe, nous suspectons la chute d'un corps stellaire”. Rapidement, l'information fait le tour des réseaux sociaux et le mot “météorite” est lâché.

Une voiture aurait été transpercée par la chute d'une météorite

Sur place pourtant, “on n'a retrouvé aucun objet. Soit l'objet était tellement petit qu'on ne peut pas le retrouver, soit l'impact était tel que l'objet s'est désintégré et transformé en poussière”, avance Matthieu Colobert. Tout juste met-on la main sur un gravillon de la taille d'une noisette avant de l'envoyer chez un service de la police scientifique parisienne. Les conclusions ne sont pas encore connues, mais il est extrêmement peu probable qu'il s'agisse d'une météorite. Pour faire un trou aussi gros, il faudrait que l'objet chutant sur le toit de la voiture fasse plusieurs kilos.

Lire aussi – Et si la Terre cachait les restes d’une planète alien ? Cette découverte change tout

Le caillou récolté ne ressemble pas non plus à corps céleste tombé sur Terre. Toujours est-il que les habitants ont quand même entendu un bruit d'impact très fort, un peu comme une bombe. Le mystère devrait être résolu assez rapidement une fois les résultats des analyses communiqués. Au moins, on sait que ce n'est pas la boîte à outils qui se balade en orbite autour de la planète.

Source : AFP via France24