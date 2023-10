Waze se prend des mauvaises notes, une IA est capable de créer un robot qui marche, c’est le récap’

Waze récolte de nombreuses notes une étoile sur le Play Store, une IA peut créer un robot qui marche en seulement 26 secondes, une immense explosion d’origine inconnue retentit dans l’espace… bienvenue dans le récap' de la veille !

Entre les mauvaises notes de Waze sur le Play Store, un robot capable de marcher créé par une IA et une gigantesque explosion dans l’espace, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer dans le monde de la tech hier. Petit résumé des infos à retenir.

Waze se met à dos de nombreux utilisateurs

« C’était mieux avant » : voilà ce que semblent penser de très nombreux utilisateurs à propos de Waze. Ces derniers temps, l’application GPS récolte en effet des notes une étoile à la volée. En cause, des bugs beaucoup trop présents, mais surtout, le temps de réaction de la part des développeurs pour les corriger. Certains racontent ainsi se coltiner un bug pendant plus d’un mois, tandis que d’autres se plaignent d’avoir été conduits vers un trafic trop dense. Au milieu de tout ça, l’application se dote de fonctionnalités peu utiles. De quoi générer du mécontentement, sans pour autant faire chuter la note globale de Waze, actuellement à 4,2/5.

L’apocalypse robot est peut-être plus proche qu’on ne le pense

Des robots qui savent se fabriquer entre eux, il y a de quoi s’inquiéter un peu ? Pas vraiment, car on est encore loin d’une invasion de Terminator. Une équipe de chercheurs a toutefois présenté une grande avancée dans le domaine. En seulement 26 secondes et une dizaine d’essais, leur IA est parvenue à créer un robot capable de marcher par lui-même. Pour ce faire, celui-ci est relié à une pompe qui lui permet de se gonfler et dégonfler à répétition, ce qui, grâce à sa forme particulière, permet de se mouvoir à la même vitesse qu’un humain (proportionnellement à sa taille).

Mais quelle est donc cette énorme explosion dans l’espace ?

Voilà la question que se pose la communauté scientifique depuis quelques jours. En effet, le télescope Hubble a observé à quelque 3 milliards d’années de nous un LFBOT, (Luminous Fast Blue Optical Transient), autrement dit un flash lumineux 100 fois plus puissant qu’une supernova. À l’heure actuelle, deux théories semblent convaincantes. D’un côté, il pourrait s’agir d’une étoile engloutie par un trou de noir de taille moyenne. De l’autre, deux étoiles à neutrons ont pu entrer en collision.

