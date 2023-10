Google annonce de nombreuses mesures pour lutter contre le changement climatique

Google s’engage pour un avenir durable. La compagnie met ainsi en avant quatre initiatives visant par exemple à « réduire les émissions liées aux transports et à l’énergie », à diminuer la quantité de gaz d’échappement, ou encore à « utiliser l’IA pour lutter contre les inondations, les incendies de forêt et les chaleurs extrêmes ».

La lutte contre les effets du changement climatique passe par vos choix concernant ce qui se trouve dans votre assiette, la voiture que vous conduisez, ou encore l’équipement domotique de votre habitat. Google adapte donc ses outils pour vous aider à prendre des décisions responsables. La firme de Mountain View s’est penchée sur les « deux domaines qui contribuent le plus aux émissions mondiales » : les transports et l’énergie.

Le moteur de recherche de Google va donc proposer des résultats permettant aux internautes de faire des choix avisés au moment d'acheter une voiture électrique. Ils obtiendront ainsi plus d’informations concernant :

les incitations et subventions gouvernementales en faveur des EV

le détail de l’ autonomie de la batterie d’un modèle spécifique de voiture (distance parcourable en une seule charge, nombre d’arrêts de recharge nécessaires)

de voiture (distance parcourable en une seule charge, nombre d’arrêts de recharge nécessaires) une estimation du coût estimé en carburant pour les voitures électriques ou à essence

pour les voitures électriques ou à essence l’itinéraire le plus économique en carburant, avec des suggestions d’itinéraires comportant le moins de côtes ou de trafic

Google donnera des informations pour lutter contre le changement climatique

On le sait, « l’aviation est l’un des secteurs les plus difficiles à décarboniser ». Google s’est associé à American Airlines et la fondation Bill Gates pour utiliser l’IA afin de réduire de 54 % les traînées de condensation (qui comptent pour 35 % de l’impact de l’aviation sur le réchauffement climatique). Outre le Projet Green Light qui vous permettra de passer moins de temps aux feux rouges grâce à l’IA, Google va également apporter des informations plus détaillées concernant les appareils que l’on retrouve dans nos foyers, les pompes à chaleur, chauffages, panneaux solaires, et autres climatisations.

La lutte contre le changement climatique ne se jouant pas qu’au niveau individuel, Google s’adresse également aux urbanistes avec une version remaniée de Google Earth qui permet de concevoir des bâtiments et des zones publics plus efficaces et plus résilients ou encore pour lutter contre les feux de forêts et les inondations.

Source : Google