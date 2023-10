Cette IA peut créer un robot qui marche en 26 secondes, Terminator en approche ?

Des chercheurs de l’université Northwestern ont mis au point une IA capable de créer un robot en moins d’une minute. Plus précisément, il s’agit d’un robot qui peut marcher, à l’aide d’un système de pompe qui gonfle ses « membres ». De quoi imaginer une apocalypse robot prochaine ? Pas si vite, on en est encore loin.

Un robot qui marche, ça n’impressionne plus personne. Enfin, si, mais disons que cela fait désormais un peu partie du paysage, entre les vidéos toujours plus poussées de Boston Dynamics et ses robots capables de faire du parkour, ou encore les efforts d’Elon Musk d’en faire de même avec son Tesla Bot. En revanche, un robot qui marche créé par un autre robot, ou plutôt une IA, c’est une autre paire de manches. Histoire d’en rajouter une couche, on pourrait également préciser que cette prouesse a été réalisée en seulement 26 secondes.

C’est effectivement ce que sont parvenus à faire une équipe de chercheurs de l’université Northwestern. « Nous avons dit à l’IA que nous voulions un robot capable de marcher sur la terre. Il nous a suffi d’appuyer sur un bouton et, en un clin d’œil, l’IA a créé le plan d’un robot qui ne ressemble à aucun animal ayant jamais foulé le sol de la planète », explique Sam Kriegman, directeur de recherche sur le projet, qui appelle ce processus « l’évolution instantanée ».

C’est la fin, les robots peuvent se fabriquer entre eux

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le robot en question n’est pas vraiment fait de métal et encore moins d’articulations complexes. Il s’agit plutôt d’un modèle imprimé en 3D, relié à une pompe qui lui permet de se gonfler et dégonfler. Grâce à la forme que lui a donnée son IA créatrice, ce processus lui permet d’avancer de quelques millimètres à chaque fois — ce qui, rapporté à sa taille, correspond à la vitesse de marche des humains, précisent les chercheurs.

Il a fallu à peine une dizaine d’essais à l’IA pour arriver à ce modèle fonctionnel. « Nous avons découvert un algorithme de conception très rapide piloté par l’IA qui contourne les imprévus de l’évolution, sans souffrir des préjugés des concepteurs humains », souligne Sam Kriegman. On est tout de même assez loin d’une invasion de robots. Mais cette découverte reste une avancée majeure dans la robotique et nous rapproche un peu plus du jour où les automates seront réellement autonomes.