Il y a eu une immense explosion dans l’espace, mais on ne sait pas pourquoi

Le télescope Hubble a vu se produire une énorme explosion intergalactique. Les scientifiques ne savent pas encore ce qui l’a provoqué. Certains penchent pour des étoiles broyées par des trous noirs.

Personne n’a rien entendu, et pourtant, une explosion intergalactique a eu lieu il y a peu. Rien à voir avec les récents satellites qu’Amazon a lancé heureusement, ça s’est passé beaucoup plus loin. À 3 milliards d’années-lumière de la Terre pour être précis. Il se trouve que le télescope Hubble est assez puissant pour regarder ce qui se passe par là-bas. Ce qu’il a observé s’appelle un LFBOT, pour Luminous Fast Blue Optical Transient. Ce phénomène se traduit par un flash lumineux très intense, 100 fois plus qu’une supernova, qui s’accompagne d’un dégagement d’ondes radio, de rayons ultra-violets et de rayons X.

L’éclat disparaît au bout de quelques jours et le souci, c’est qu’on ne sait pas ce qui le provoque. Le dernier en date est très particulier puisqu’il a eu lieu entre deux galaxies, à environ 50 000 années-lumière d’une et 15 000 années-lumière de l’autre. Jusqu’à présent, tous ceux qui ont été repérés prenaient place au sein d’une galaxie uniquement. Des mesures ont permis de chiffrer sa température à 20 000° Celsius, beaucoup moins d’une supernova.

Une explosion massive a eu lieu dans l'espace, les astronomes n'arrivent pas encore à l'expliquer

Il y a pour le moment deux théories explicatives du phénomène. La première est que le flash lumineux provient d’une étoile broyée par un trou noir de masse intermédiaire. C’est-à-dire un trou noir dont la masse se situe entre 100 et 1000 fois celle du soleil. La deuxième explication penche vers une kilonova. Il s’agit de l’explosion résultant de la collision entre deux étoiles à neutrons. Ce genre d’impact produit des ondes gravitationnelles mesurables, mais l’appareil pouvant le faire n’était pas en marche au moment du LFBOT.

Les scientifiques vont maintenant approfondir les recherches pour tenter d’expliquer ce qui a bien pu déclencher une telle explosion. Ce ne sera pas une mince affaire pour Ashley Chrimes, chercheur à l’Agence spatiale européenne : “Plus on en apprend sur les LFBOTs, plus ils nous surprennent. […] Cette découverte apporte plus de questions que de réponses. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer laquelle des nombreuses explications possibles est la bonne”.

