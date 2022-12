Waze va bientôt vous avertir si vous roulez sur une route dangereuse

Waze veut s’enrichir d’une fonctionnalité vous permettant de savoir si vous roulez sur une route dangereuse, c’est-à-dire une route où de nombreux accidents ont l’habitude de se produire.

Waze est déjà l’une des applications de navigation préférées pour beaucoup en raison de ses informations en direct sur les accidents de la circulation, mais l’entreprise appartenant à Google souhaite désormais aller encore plus loin.

En effet, nos confrères israéliens de Geektime rapportent que Waze planche désormais sur une fonctionnalité capable d’alerter les utilisateurs s’ils empruntent des routes qui ont des occurrences d’accidents statistiquement plus élevées que la moyenne, sur la base des données de la communauté Waze.

Waze mise tout sur la sécurité des conducteurs

Alors que le bruit court selon lequel les équipes de Waze ont fusionné avec celles de Google Maps, les deux applications demeureront bien distinctes. Contrairement à Google Maps, il semble que Waze souhaite donc continuer à se focaliser sur l’entraide entre la communauté, ainsi que sur la sécurité de ses utilisateurs.

La nouvelle fonctionnalité permettant à l’application de signaler les routes dangereuses devrait permettre de réduire considérablement le nombre d’accidents routiers. D’après Geektime, juste avant d'atteindre les zones “rouges”, Waze affichera une alerte indiquant que vous devez bientôt entrer dans une telle section et indiquera sa longueur. On s'attend à ce que les conducteurs soient encore mieux préparés et alertes pour les sections où, du moins selon le nombre d'accidents, les conditions routières sont plus difficiles.

Évidemment, si vous traversez une grosse zone rouge, vous ne recevrez pas une notification pour chaque route empruntée, mais bien une seule. De plus, ceux qui ne souhaitent pas recevoir ces notifications peuvent désactiver cette option sous “Notifications et rapports” dans les paramètres de l'application. Vous pourrez également vous rendre dans une nouvelle section appelée “Historique des accidents de la circulation”, qui arrivera après la mise à jour.

Pour l’instant, la fonctionnalité n’est encore qu’en version bêta, et on ne sait pas exactement quand celle-ci sera disponible pour tous les utilisateurs. Waze va sûrement d’attendre de voir si celle-ci fonctionne bien avec un petit groupe d’utilisateurs avant de la déployer plus largement.