Waze se met à jour avec Google Assistant en Français et les voies de circulation

Waze annonce plusieurs nouveautés dans l'application de navigation, en particulier la compatibilité désormais complète de Google Assistant en Français et l'indication des voies de circulations comme dans Google Maps et Plans. L'application bénéficie également d'un léger redesign.

Waze s'est imposé depuis son lancement en 2006 comme l'une des (si ce n'est la) meilleure des applications de navigation GPS pour smartphone. Et pour cause : l'application repose sur le crowdsourcing pour afficher des informations ultra-actualisées sur votre trajet, et les dangers qui s'y trouvent. Waze permet également d'anticiper la circulation et de toujours emprunter le trajet le plus court possible.

Waze se met enfin au niveau de Google Maps sur certains points

La firme – désormais filiale de Google – a tenu une conférence en ligne mardi 15 septembre 2020. Un peu étouffée, il est vrai, par la keynote Apple 2020 qui se tenait le même jour. Waze a ainsi communiqué sur les changements qui arrivent dans la prochaine mise à jour, après avoir déjà proposé un récent lifting. La première d'entre-elles, c'est l'arrivée de la compatibilité totale de l'application avec Google Assistant en français. Il devient ainsi possible de signaler des dangers à la voix dans la langue de Molière.

Ce qui n'était jusqu'ici possible que dans certaines langues, notamment en anglais. L'autre nouveauté majeure à faire son entrée, c'est l'indication des voies de circulation à emprunter à proximité des intersections, entrées et sorties d'autoroute. Une fonctionnalité qui a mis du temps à arriver puisqu'on la retrouve depuis déjà un certain temps dans les applications GPS les plus utilisées, en particulier Google Maps et Apple Plans.

Parmi les autres nouveautés, on vous parlait il y a quelques jours de la possibilité de programmer les trajets Waze sur le PC, mais il y a aussi de nouvelles suggestions de trajets plus pertinentes, de nouvelles notifications, et un meilleur calcul de l'heure d'arrivée. Waze développe également des fonctionnalités d'autopartage dans certains pays. Pour l'heure, le service, désormais baptisé Waze Carpool, n'est toujours pas disponible en France.

A terme, l'application devrait néanmoins proposer une liste en temps réel des covoiturages disponibles autour de vous, et la possibilité pour les conducteurs qui le souhaitent d'approuver automatiquement les demandes de covoiturage. Pour l'heure, Waze ne donne pas de date pour l'arrivée de toutes ces nouveautés. Certaines semblent déjà avoir été ajoutées côté serveur, mais on s'attend à ce que la dernière bêta de l'application disponible depuis le début du mois (4.66.4.904 beta) débouche rapidement sur une version stable.