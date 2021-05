Android 12 peut désormais servir de clés dans certaines voitures BMW et Ford

En plus de la bêta Android 12 Google a fait des annonces en lien avec les voitures. Il était question de Android Auto mais aussi d'une nouvelle fonctionnalité conçue en partenariat avec Samsung, BMW, Ford et d'autres constructeurs automobiles : les smartphones Pixel et Samsung Galaxy sous Android 12 peuvent désormais servir de clés avec certains modèles de voitures.

Android 12 lance une pluie de nouveautés dont la nouvelle interface Material You. Or, Google a également profité du Google I/O 2021 pour parler Android Auto et voitures. La première info, c'est que Android Auto est désormais intégré à plus de 100 millions de voitures. Vous pouvez évidemment toujours utiliser séparément Android Auto sur votre smartphone dans les voitures non compatibles, mais les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à l'adopter.

Ce n'était pas la plus grosse annonce en la matière : il semble en effet que le partenariat noué entre Samsung et Google aille bien au-delà de la fusion de WearOS et Tizen. Google vient en effet d'annoncer que les smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy sous Android 12 peuvent servir de clés avec certains modèles de voitures BMW et Ford – les deux seules marques explicitement citées par Google pour le moment.

Android 12 créé un système de clés virtuelles de voitures universel

Concrètement ce système vous permettra de laisser totalement votre clé physique à la maison puisque Android 12 sera capable de déverrouiller la voiture et de la démarrer. Dans certaines voitures la technologie reposera sur de l'Ultra WideBand (UWB) ce qui signifie que vous n'aurez même pas besoin de sortir le smartphone de votre poche. Pour les autres, tout reposera sur la fonction NFC, et il faudra présenter le smartphone à un lecteur.

Outre BMW et Ford on est à peu près certain que Google travaille déjà avec d'autres constructeurs pour proposer la fonctionnalité sur le plus grand nombre de modèles possibles. Après tout, on a déjà pris l'habitude de payer avec les smartphones, alors pourquoi pas s'en servir de clé de voiture ? On peut relever que ce n'est pas la première fois qu'il est possible de conserver une clé virtuelle de voiture sur le smartphone.

Les véhicules Tesla, par exemple, le permettent via l'application officielle. La nouveauté c'est que Google propose désormais dans Android 12 une interface standardisée que les constructeurs automobiles pourront adopter à moindre frais. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Partagez votre avis dans les commentaires.