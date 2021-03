L’Apple Watch a dominé le marché des smartwatch en fin d’année 2020

L'Apple Watch reste une valeur sûre pour Apple. Comme en témoigne une récente étude du cabinet Counterpoint, le lancement de l'Apple Watch Series 6 et de l'Apple Watch SE a permis au constructeur de dominer le marché des smartwatch sur le quatrième trimestre 2020.

Selon la dernière étude statistique menée par le cabinet Counterpoint, le lancement réussi de l'Apple Watch Series 6 et de l'Apple Watch SE en fin d'année 2020 a permis à Apple de s'approprier 40% du marché des montres connectées lors du quatrième trimestre 2020. En outre, Counterpoint précise que les livraisons d'Apple Watch ont augmenté de 20% durant toute l'année écoulée.

Cette performance reste honorable, surtout que l'année 2020 reste une année catastrophique pour le marché des montres connectées, avec une croissance annuelle de seulement 1,5%. Malgré un marché en piteux état, Apple est parvenue à maintenir sa position de numéro un. La firme de Cupertino a même réussi à augmenter ses parts de marché de 6%.

De fait, la marque à la pomme est le seul constructeur de montres connectées à enregistrer une croissance positive en 2020, ses parts de marché étant passées de 36% au Q4 2019 à 40% pour le Q4 2020. Comme précisé plus haut, Apple n'aurait pu réaliser ces performances sans le lancement de l'Apple Watch Series 6 et de l'Apple Watch SE.

Apple a eu raison d'occuper tous les terrains

Selon les chiffres de CounterPoint, Apple a écoulé pas moins de 12,9 millions d'Apple Watch Series 6 et d'Apple Watch SE sur le quatrième trimestre 2020, enregistrant ainsi 40% de parts de marché sur cette période. Sur l'ensemble de l'année 2020, Apple aurait expédié 33,9 millions de montres connectées, soit une augmentation de 19% par rapport à 2019 (28,4 millions d'unités expédiées).

Pour Counterpoint, Apple a fait le bon choix en occupant deux terrains clés : le haut de gamme avec l'Apple Watch Series 6 et le milieu de gamme avec l'Apple Watch SE. D'ailleurs, Couterpoint a noté que les fabricants de montres connectées ont justement tendance à se diriger davantage vers des produits plus chers, résolument haut de gamme.

“La dynamique des fourchettes de prix au cours du quatrième trimestre 2020 indique que les prix de vente moyens (ASP) sont à la hausse. Le segment le plus important en 2019 (les montres proposées en 101 et 200 dollars) a diminué de 7%, tandis que les segments plus haut de gamme (plus de 300 dollars) ont augmenté de 8%, notamment grâce à Apple, qui a enregistré 70% de parts de marché dans cette catégorie”, précise Sujeong Lim, analyste en chef chez Counterpoint.

Source : iMore