WandaVision aura bien le droit à son spin-off centré sur ce personnage, ce que l’on sait

Le Marvel Cinematic Universe est sur le point de se tourner encore davantage vers la sorcellerie. Le magazine Empire a dévoilé la première image officielle d'”Agatha All Along”, la série dérivée très attendue née du succès retentissant de “WandaVision”.

Ça y est, on a enfin un premier aperçu du spin-off de WandaVision, centré sur le personnage d’Agatha Harkness. L'image montre Kathryn Hahn reprenant son rôle d'Agatha, nommée aux Emmy Awards, entourée d'une assemblée de nouveaux visages. Le créateur Jac Schaeffer décrit ce groupe éclectique comme “un mélange disparate de sorcières“, chacune apportant sa propre saveur à l'infusion magique. Patti LuPone dans le rôle de Lilia, Sasheer Zamata dans celui de Jennifer et Ali Ahn dans celui d'Alice se joignent à Hahn. Debra Jo Rupp revient dans le MCU, troquant son rôle “WandaVision” de Mme Hart, une habitante de Westview, pour celui d'une nouvelle sorcière mystérieuse nommée Sharon.

La scène capturée dans la première image est énigmatique mais captivante. Les sorcières sont unies, regardant attentivement un abîme bleu lumineux. Quels secrets mystiques ou quelles menaces imminentes se cachent dans ses profondeurs ?

Que sait-on sur la série consacrée à Agatha Harkness ?

Bien que les détails de l'intrigue ne soient pas dévoilés, Schaeffer donne quelques indices sur les dynamiques en jeu. « Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont des sorcières sans alliance », explique Schaeffer. « Les sorcières sont définies par la tromperie, la trahison, la méchanceté et l'égoïsme. Que faites-vous lorsque vous avez un groupe de sorcières qui [démontrent] ces notions, et que vous avez besoin qu'elles travaillent ensemble ? ».

Ce concept promet un riche potentiel narratif, explorant les thèmes de la confiance, de la loyauté et de la complexité de forger des alliances entre des rivaux naturels. Schaeffer laisse également entendre que “Agatha All Along” s’affranchira des codes traditionnels des sorcières, tout comme “WandaVision” a joué avec les conventions des sitcoms. « Nous jouons beaucoup avec les idées reçues sur les sorcières », dit-il.

Les fans peuvent donc s'attendre à plus que des sortilèges et des intrigues. L'équipe créative à l'origine de la chanson emblématique d'Agatha “It Was Agatha All Along”, Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, est de retour pour créer de nouveaux numéros musicaux. Cela laisse supposer que la série conservera l'esprit qui a fait le succès de “WandaVision”. Contrairement à WandaVision qui n’aura pas de saison 2, la première de la nouvelle série est prévue sur Disney+ le 18 septembre 2024. On en saura probablement plus d’ici là.