Le gouvernement lance THESEE, une plateforme pour lutter contre les arnaques en ligne

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient d'annoncer la création de la plateforme THESEE, un acronyme pour Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries. Avec cette plateforme, les particuliers pourront déposer une plainte en ligne s'ils sont victimes d'une arnaque sur internet.

Alors que le gouvernement s'est récemment attaqué au démarchage téléphonique en début mars 2022 avec une nouvelle loi, le ministère de l'Intérieur a annoncé le 6 mars 2022 le lancement d'une nouvelle application baptisée “Ma Sécurité” ainsi que de nouveaux outils numériques.

Parmi ces derniers, on trouve notamment une plateforme inédite appelée THESEE, pour Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries. Comme l'a expliqué le locataire de la place Beauvau, cet outil permettra aux particuliers de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Après une première phase d'expérimentation lancée le 21 octobre 2021, une version “consolidée” a ouvert ses portes dès le 15 mars 2022.

D'après le communiqué du ministère de l'Intérieur, cette plateforme permettra de porter plainte dans de nombreux cas d'arnaques en ligne comme “le piratage de messagerie électroniques et instantanées, le chantage en ligne, les rançongiciels, l'escroquerie à la romance ou “romance scam” (gagner l'affection d'une personne sous une fausse identité, afin de lui soutirer de l'argent), l'escroquerie à la petite annonce et les fraudes liées aux sites de ventes”.

À lire également : Le gouvernement commence à traquer les faux pass vaccinaux

Porter plainte en ligne après une arnaque sur la toile, c'est possible

Pour y accéder, il faudra passer par le site Service-public.fr, le site officiel de l'administration française. Rendez-vous dans l'onglet Justice, puis direction la catégorie Infractions. Cliquez ensuite sur la sous-catégorie Arnaque sur Internet. Ici, vous pourrez préciser votre situation, en d'autres termes si votre plainte concerne :

Un achat/vente d'un bien ou service

Carte bancaire : utilisation frauduleuse des données

Location d'un bien

Piratage d'une messagerie électronique (mail, réseaux sociaux)

Demande de rançon réclamée pour débloquer un appareil

Chantage/Demande d'argent dans le cadre d'une relation amoureuse ou amicale

Autre Situation

D'après la place Beauvau, une équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), est dédiée à la validation des plaintes et premiers actes d'investigation. En vérité, la plateforme THESEE prend la suite de la plateforme PERCEVAL lancée en 2018. Cette plateforme permettait de signaler en ligne des fraudes à la carte bancaire.